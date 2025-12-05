Muere una menor de 13 años tras precipitarse de un edificio abandonado en Tenerife

Una niña de 13 años ha fallecido tras precipitarse de un edificio abandonado. Los hechos han ocurrido en el barrio de Añaza, en Santa Cruz deTenerife. La Policía Nacional investiga los hechos.

Según las primeras investigaciones, se descarta la participación de terceras personas.

El suceso ha ocurrido sobre las 19:00 horas del jueves, cuando la menor, al parecer acompañada de unas amigas, se encontraba en el edificio en obras del hotel Añaza. El edificio, que se encuentra abandonado desde hace décadas, está previsto de demolición por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La Policía ha informado en un comunicado que investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido. Según han indicado, se descarta la participación de otras personas.

Según 'La provincia', una de las hipótesis que bajara la Policía es que la menor pudo precipitarse desde unas cinco plantas de altura de forma accidental o la muerte voluntaria. La caída se habría producido en la zona interior de la estructura del edificio abandonado. Las amigas de la menor fueron quienes alertaron a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña. Este viernes está previsto que se realice la autopsia.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y bomberos del Consorcio de Tenerife.

Una mujer amenazó con precipitarse al vacío desde una decimotercera planta

No es el primer incidente ocurrido en la zona. La prensa local ha informado de otros incidentes desde este edificio a pesar de que se encuentra vallado. Fue el caso del año 2022cuando una mujer amenazó con tirarse desde un decimotercer piso de un hotel abandonado.

Tal y como recoge elDiario.es, la Policía Nacional intervino tras recibir la llamada de una familiar de la mujer desaparecida. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y localizaron a la mujer en el interior de las plantas superiores del edificio. Después de hablar con ella, se logró que bajara hasta la calle y que fuese atendida por una ambulancia.

En 2023, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adjudicó el proyecto de demolición del mamotreto de Añaza. El hotel empezó su construcción en el año 1973 y dos años después quedó abandonado por sus propietarios, según recoge elDiario.es. La construcción la realizó después de que una promotora alemana solicitara una licencia para construir el edificio de 741 apartamentos.

