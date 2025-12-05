Vivir al lado de una autopista: "Es infernal, parece que tienes los coches metidos en la habitación"

Viven cerca de una autopista y nunca pensaron que iba a ser una pesadilla, las 24 horas del día. Son los vecinos de los barrios próximos a la autopista TF-5, en la salida de Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla. Vecinos que se quejan del ruido constante que tienen que soportar, tanto de noche como de día. Una de las cosas que podría mitigar el ruido y mejora sus descanso son los paneles acústicos, por eso reclaman al ayuntamiento su instalación.

Los residentes más afectados son los que viven en los barrios de Somosierra, Chamberí, García Escámez, y las zonas de Azorín y San Antonio. Más de cuatrocientos vecinos que pertenecen a cuatro asociaciones vecinales, las que denuncian la contaminación acústica que sufren las 24 horas. Nos cuentan que es un ruido constante de coches, camiones, motos... "Es un ruido insoportable", dice Mario, un vecino que insiste en el daño que produce este ruido ensordecedor. "Afecta a , gente mayor, gente que trabaja y ya no pueden más". Esta situación está impidiendo el descanso de los vecinos y altera la convivencia en el barrio.

"Estás en casa y no puedes abrir las ventanas, porque parece que tienes los coches metidos en la habitación. Pero con las ventanas cerradas, el ruido es insoportable también". Muchos residentes han intentado mitigar el problema instalando dobles ventanas, pero "hay gente que, por la situación económica, no puede", insiste Mario. Por eso los paneles acústicos podría ser la medida más eficaz, porque absorben o desvían las ondas sonoras.

El silencio de las administraciones

Los vecinos llevan años sufriendo esta situación; son conscientes de que viven cerca de una autopista, pero en los últimos tiempos el problema ha ido a más. "Antes era más llevadero", dicen los vecinos. Ahora, el nivel de tráfico se ha multiplicado. Por esa autopista TF-5 se mueven diariamente unos 110.000 vehículos que entran y salen de la ciudad.

Es la vía más transitada de Tenerife y de toda Canarias. Los afectados están cansados de pedir soluciones a todas las administraciones: tanto al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como al Cabildo y al Gobierno de Canarias. Pero sólo obtienen el silencio por respuesta. Por eso no descartan movilizaciones y protestas.

