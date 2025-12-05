Un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en Fuengirola se siente en Málaga, Sevilla y Córdoba

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en la localidad malagueña de Fuengirola. El seísmo se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Según la web del IGN, el terremoto se ha producido a las 10:38 horas y se ha localizado a 79 kilómetros de profundidad de Fuengirola. Así lo ha informado el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.

Sentido en Málaga, Sevilla y Córdoba

El sistema Emergencias 112 ha registrado varias llamadas desde diferentes puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba que alertaban el temblor. La primera llamada se ha producido a las 10:42 horas.

En Málaga se han recibido llamadas desde la capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola. Desde Sevilla, el 112 ha recibido avisos de vecinos de Alcalá de Guadaíra y Constantina. Y, desde Córdoba, se han producido llamadas desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa.

Según 'El diario de Córdoba', se trata del sexto terremoto más fuerte registrado en lo que va de año que registra España, Portugal y el norte de Marruecos. Asimismo se trata del segundo de la semana, ya que el primero fue el 1 de diciembre con una magnitud de 3,2, cuyo epicentro fue en la localidad malagueña de Estepona.

Consejos ante un terremoto

El Instituto Geográfico Nacional ofrece una serie de consejos para actuar en caso de terremoto. Por un lado, se recomienda tener siempre preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas de dinamo, agua embotellada y comida no perecedera, un silbato, una radio con pilas y un extintor.

Además, se aconseja hacer simulacros y hablar con la familia sobre cómo actuar en caso de terremoto, de manera que se tengan identificadas las zonas seguras y las salidas de emergencia de casas, el colegio, o el lugar de trabajo. Se debe saber cómo cerrar las llaves de agua, gas, y luz, y revisar los enchufes. Hay que conocer los teléfonos de emergencias: ambulancias, policías y bomberos.

