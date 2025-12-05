Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Terremoto

Un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en Fuengirola se siente en Málaga, Sevilla y Córdoba

El terremoto se ha dejado sentir en Málaga, Sevilla y Córdoba sin que haya constancia de daños personales o materiales.

Registrado un terremoto de 4,2 con epicentro en Fuengirola sentido en M&aacute;laga, Sevilla y C&oacute;rdoba

Registrado un terremoto de 4,2 con epicentro en Fuengirola sentido en Málaga, Sevilla y CórdobaEUROPAPRESS

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en la localidad malagueña de Fuengirola. El seísmo se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Según la web del IGN, el terremoto se ha producido a las 10:38 horas y se ha localizado a 79 kilómetros de profundidad de Fuengirola. Así lo ha informado el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.

Sentido en Málaga, Sevilla y Córdoba

El sistema Emergencias 112 ha registrado varias llamadas desde diferentes puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba que alertaban el temblor. La primera llamada se ha producido a las 10:42 horas.

En Málaga se han recibido llamadas desde la capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola. Desde Sevilla, el 112 ha recibido avisos de vecinos de Alcalá de Guadaíra y Constantina. Y, desde Córdoba, se han producido llamadas desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa.

Según 'El diario de Córdoba', se trata del sexto terremoto más fuerte registrado en lo que va de año que registra España, Portugal y el norte de Marruecos. Asimismo se trata del segundo de la semana, ya que el primero fue el 1 de diciembre con una magnitud de 3,2, cuyo epicentro fue en la localidad malagueña de Estepona.

Consejos ante un terremoto

El Instituto Geográfico Nacional ofrece una serie de consejos para actuar en caso de terremoto. Por un lado, se recomienda tener siempre preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas de dinamo, agua embotellada y comida no perecedera, un silbato, una radio con pilas y un extintor.

Además, se aconseja hacer simulacros y hablar con la familia sobre cómo actuar en caso de terremoto, de manera que se tengan identificadas las zonas seguras y las salidas de emergencia de casas, el colegio, o el lugar de trabajo. Se debe saber cómo cerrar las llaves de agua, gas, y luz, y revisar los enchufes. Hay que conocer los teléfonos de emergencias: ambulancias, policías y bomberos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El parque navideño que arrasa en España: Torrejón de Ardoz reúne a 4 millones de visitantes con su recorrido más mágico

Parque navideño en Torrejón

Publicidad

Sociedad

El ruido en al autopista TF-5

Vivir al lado de una autopista: "Es infernal, parece que tienes los coches metidos en la habitación"

Imagen de un coche

Una mujer trans que lleva meses viviendo en un coche, detenida por intentar okupar una vivienda

Registrado un terremoto de 4,2 con epicentro en Fuengirola sentido en Málaga, Sevilla y Córdoba

Un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en Fuengirola se siente en Málaga, Sevilla y Córdoba

Abuelo del niño Almería
Almería

El abuelo del niño de 4 años asesinado en Almería, roto: "Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era"

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía
Suceso

Muere una menor de 13 años tras precipitarse de un edificio abandonado en Tenerife

Parque navideño en Torrejón
PLANES DE NAVIDAD

El parque navideño que arrasa en España: Torrejón de Ardoz reúne a 4 millones de visitantes con su recorrido más mágico

Miles de personas ,muchas de ellas repitiendo visita s, acuden cada día para disfrutar de un recorrido único lleno de luz, fantasía y tradición que transforma la ciudad en un auténtico cuento invernal.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 5 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Hospital de Torrejón de Ardoz

El Hospital de Torrejón de Ardoz ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios

El Papa visita Lesbos

Efemérides de hoy 5 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de diciembre?

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

Publicidad