Noticias de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 5 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Las declaraciones de Ábalos en 'Okdiario' sobre Pedro Sánchez, las últimas novedades sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, o de la peste porcina, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025.

Las declaraciones de Ábalos

El caso Salazar está generando fuertes tensiones internas en el PSOE por la inacción del partido. Fue en julio, hace cinco meses, cuando dos militantes del partido deunciaron en el buzón interno del partido a Paco Salazar, exmilitante socialista y persona de confianza del presidente del Gobierno. Esto se conoció cuando Salazar iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización.

En una entrevista a 'Okdiario' que dejó grabada antes de entrar en prisión, y como si hubiera intuido la actualidad, José Luis Ábalos dice que Pedro Sánchez también hace comentarios machistas. Más leña al fuego que ha provocado este 'me too' que vive Ferraz.

Novedades Torrejón

Según revela 'El País', reutilizaron productos sanitarios de un solo uso para aumentar beneficios. La denuncia la habrían hecho los directivos que fueron despedidos. Un portavoz del grupo que gestiona el hospital lo niega.

Diez horas para rescatar a un parapentista que cayó al fondo de un barranco en Tenerife

Parque navideño en Torrejón

El parque navideño que arrasa en España: Torrejón de Ardoz reúne a 4 millones de visitantes con su recorrido más mágico

Hospital de Torrejón de Ardoz

El Hospital de Torrejón de Ardoz ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios

El Papa visita Lesbos
Efemérides

Efemérides de hoy 5 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 5 de diciembre?

Homicidio imprudente

Libertad con medidas cautelares para el anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira

Crimen Almería

La madre del niño de 4 años asesinado en Almería envió un WhatsApp al padre avisándole dónde estaba el cuerpo

El padre de la detenida apunta a que la pareja actual de su hija podría estar implicada en el crimen.

Audios Torrejón

Los audios del CEO del Hospital de Torrejón que pide aumentar las listas de espera para "alcanzar una ebitda de cinco millones"

La empresa privada afirma que los audios del CEO de Ribera Salud están "fuera de contexto".

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez

El subdirector general de Emergencias en la DANA dice que planteó enviar el mensaje las 17:15 y a las 17:38 horas

Retiran la custodia a padres de dos menores en Málaga por desnutrición y una de ellas dar positivo en cocaína

Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y un positivo en cocaína

Imagen sobre el suicidio

La muerte de Sharit y Rosmed: las "incongruencias" por las que la familia rechaza el suicidio

