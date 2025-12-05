Noticias de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

Las declaraciones de Ábalos en 'Okdiario' sobre Pedro Sánchez, las últimas novedades sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, o de la peste porcina, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025.

Las declaraciones de Ábalos

El caso Salazar está generando fuertes tensiones internas en el PSOE por la inacción del partido. Fue en julio, hace cinco meses, cuando dos militantes del partido deunciaron en el buzón interno del partido a Paco Salazar, exmilitante socialista y persona de confianza del presidente del Gobierno. Esto se conoció cuando Salazar iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización.

En una entrevista a 'Okdiario' que dejó grabada antes de entrar en prisión, y como si hubiera intuido la actualidad, José Luis Ábalos dice que Pedro Sánchez también hace comentarios machistas. Más leña al fuego que ha provocado este 'me too' que vive Ferraz.

Novedades Torrejón

Según revela 'El País', reutilizaron productos sanitarios de un solo uso para aumentar beneficios. La denuncia la habrían hecho los directivos que fueron despedidos. Un portavoz del grupo que gestiona el hospital lo niega.

