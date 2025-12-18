Desalojados 32 vecinos en el centro de las Palmas de Gran Canaria por riesgo de derrumbe

El derribo de un inmueble en la calle Ripoche, en el entorno de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado al desalojo urgente de al menos 32 personas que residían en la pensión Guacamayo, tras detectarse grietas estructurales que comprometen la seguridad del edificio. El operativo se activó a media mañana de este miércoles, cuando efectivos de la Policía Local y de los Bomberos ordenaron la evacuación inmediata ante el riesgo de derrumbe.

Según confirmaron fuentes municipales, las obras de demolición se estaban ejecutando en una vivienda construida en 1930, situada en el número 25 de la calle Ripoche, con el objetivo de levantar un hotel de 48 habitaciones. Durante esos trabajos, los movimientos y vibraciones provocaron daños directos en el inmueble colindante, donde se encuentra la pensión Guacamayo, ubicada en el número 9 de la calle Doctor Miguel Rosas, esquina con Ripoche.

Evacuación urgente y sin tiempo para recoger pertenencias

Los residentes relatan que el desalojo se produjo de forma repentina, sin margen para recoger objetos personales. El edificio, compuesto por unas 20 habitaciones, albergaba a 32 personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad o bajo la tutela de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas), dependiente del Gobierno de Canarias.

En el momento de la evacuación, la zona quedó acordonada y permanece cerrada al tráfico mientras los técnicos municipales evalúan la integridad estructural del inmueble. Está previsto que una segunda inspección determine si es seguro permitir el acceso controlado de los vecinos para recuperar sus pertenencias y si existe la posibilidad de realojo en el propio edificio.

Según los vecinos, había temblores previos

La indignación entre los desalojados es generalizada, uno de ellos denuncia que continúa pagando un alquiler mensual de 350 euros y considera que lo ocurrido es “una negligencia de la empresa constructora”. Varios vecinos aseguran que los problemas comenzaron días antes del desalojo y que ya habían advertido de temblores y daños visibles durante las obras.

“La cama y el suelo temblaban como si fuera un terremoto”, relata una de las inquilinas. Otros residentes apuntan a daños especialmente graves en la azotea, donde se derribó un muro perteneciente al propio edificio, así como a grietas visibles en la fachada. “No sabían lo que hacían cuando picaban con el martillo hidráulico”, lamenta uno de los afectados, que prefiere mantener el anonimato por miedo a posibles represalias.

Realojos provisionales a la espera de informes técnicos

Como solución provisional, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha coordinado el realojo temporal de los afectados en distintas viviendas y pensiones de los barrios de San José y Escaleritas. La medida, de carácter preventivo, se mantendrá al menos hasta que los técnicos municipales concluyan la evaluación prevista para este jueves.

Desde el consistorio señalan que los técnicos de Protección del Paisaje se personaron en la zona a primera hora para valorar los daños y que una segunda inspección permitirá determinar si el inmueble puede volver a ser habitado o si será necesario prolongar el realojo.

