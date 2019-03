Una mujer muere apuñalada en una pensión de Madrid

Una mujer angoleña de unos 30 años ha muerto apuñalada hoy en una habitación de una pensión en el número seis de la plaza Beata María Ana de Jesús de Madrid, han informado a Efe portavoces de Jefatura Superior de Policía de Madrid y de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La Policía, que no ha confirmado que se trate de un caso de violencia de género, tiene identificado al supuesto autor del homicidio, del que no se ha facilitado dato alguno, y ha montado un dispositivo para su detención aunque todavía no lo ha localizado.

El cadáver de H.D.A. ha sido encontrado tendido en el suelo de una habitación de la pensión Cuenca y presentaba un corte profundo en el cuello y varias heridas incisas más en distintas partes del cuerpo causadas por un arma blanca.

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (Summa), que han llegado tras recibir aviso de la policía, solo han podido certificar el fallecimiento. El jefe de guardia del Summa, Julio Merlín, ha manifestado a los periodistas que "no ha habido posibilidad de reanimación" y ha indicado que "el cuerpo ha pasado a disposición de la policía".

El suceso se ha producido antes de las 13.41 horas, cuando la policía ha recibido una llamada de aviso desde la pensión, muchos de cuyos clientes son inmigrantes latinoamericanos, según han contado a Efe vecinos de la zona. A las cuatro de la tarde todavía se encuentra en el establecimiento la Policía Científica.