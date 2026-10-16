Noticias de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

La crispación y la tensión se ha trasladado a las calles y prueba de ello lo vivido en Pamplona por la visita del activista de ultraderecha Vito Quiles.

Tiroteo en Oregón

Tiroteo en un pueblo de Estados Unidos, en Oregón. Un chico de 16 años irrumpe en una escuela y mata tres niños y también a una profesora. Hay dos personas más en estado crítico. El autor de los disparos ha sido abatido por el padre de un estudiante que le persiguió al verle entrar armado en el edificio.

Altercados en Pamplona

Contenedores quemados y enfrentamientos con los antidisturbios. Los incidentes se produjeron tras organizarse contramanifestaciones de grupos de izquierda radical contrarios a la presencia del activista de ultraderecha, Vito Quiles. Hay tres detenidos y una persona herida.

La Comunidad de Madrid vuelve a pedir la "desacampada"

La fuente de la Puerta del Sol convertida en una piscina. Son ya 20 noches las que han pasado allí. La Comunidad de Madrid vuelve a pedir que se desmantele. Denuncia graves condiciones de salubridad en la estación de metro. Según un informe, existirían gases altamente tóxicos como consecuencia de los orines.

Negociación contrarreloj

Negociación contrarreloj. Peligra la candidatura de unidad a la izquierda del PSOE. La pieza Irene Montero no termina de encajar en el puzzle. Sería uno de los principales escollos cuando quedan apenas horas para que se acabe el plazo. En Canarias hay acuerdo. En Baleares y Aragón, Podemos podría sumarse a lo largo del día.