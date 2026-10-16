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Noticias de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 16 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

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La crispación y la tensión se ha trasladado a las calles y prueba de ello lo vivido en Pamplona por la visita del activista de ultraderecha Vito Quiles.

Tiroteo en Oregón

Tiroteo en un pueblo de Estados Unidos, en Oregón. Un chico de 16 años irrumpe en una escuela y mata tres niños y también a una profesora. Hay dos personas más en estado crítico. El autor de los disparos ha sido abatido por el padre de un estudiante que le persiguió al verle entrar armado en el edificio.

Altercados en Pamplona

Contenedores quemados y enfrentamientos con los antidisturbios. Los incidentes se produjeron tras organizarse contramanifestaciones de grupos de izquierda radical contrarios a la presencia del activista de ultraderecha, Vito Quiles. Hay tres detenidos y una persona herida.

La Comunidad de Madrid vuelve a pedir la "desacampada"

La fuente de la Puerta del Sol convertida en una piscina. Son ya 20 noches las que han pasado allí. La Comunidad de Madrid vuelve a pedir que se desmantele. Denuncia graves condiciones de salubridad en la estación de metro. Según un informe, existirían gases altamente tóxicos como consecuencia de los orines.

Negociación contrarreloj

Negociación contrarreloj. Peligra la candidatura de unidad a la izquierda del PSOE. La pieza Irene Montero no termina de encajar en el puzzle. Sería uno de los principales escollos cuando quedan apenas horas para que se acabe el plazo. En Canarias hay acuerdo. En Baleares y Aragón, Podemos podría sumarse a lo largo del día.

Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en la provincia de León y varios puntos de Galicia

Terremoto en León

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Sociedad

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Residencia en Málaga

Continúa la investigación tras morir dos ancianos al desplomarse un ascensor en una residencia de mayores en Málaga

Terremoto en León

Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en la provincia de León y varios puntos de Galicia

Efemérides de hoy 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de octubre?

Imagen de archivo de un parque con suelo de caucho
Caucho tóxico

Los expertos piden la retirada inmediata de los suelos de caucho de parques y colegios al contener sustancias tóxicos

Asaltan una churrería de A Coruña con una alcantarilla y se llevan unos 3.000 euros: "Tuvieron suerte, había dinero en la caja"
Atraco

Asaltan una churrería de A Coruña con una alcantarilla y se llevan unos 3.000 euros: "Tuvieron suerte, había dinero en la caja"

Los ladrones reventaron de madrugada la cristalera y arrancaron la caja registradora.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.
Barcelona

Hallan el cadáver de una mujer de 47 años cerca de un museo en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Los servicios médicos no pudieron hacer nada por la vida de la mujer. Los Mossos d'Esquadra investigan lo ocurrido.

La Policía detiene a 45 personas en Ceuta por uso fraudulento de documentación para viajar a la península

Detenidos 40 inmigrantes en Ceuta cuando intentaban llegar a la Península con DNI falsos

La jueza suspende la entrada a prisión del maquinista de caso Angrois mientras se tramita el indulto

Se suspende la entrada en prisión del maquinista del Alvia siniestrado en Angrois mientras se tramita el indulto

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Apuñalan a un médico del CAP de Torelló (Barcelona) en plena calle y por la noche

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