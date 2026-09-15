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Noticias de hoy, martes 15 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 15 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 15 de septiembre de 2026

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Duelo de presidentes en Atresmedia. Anoche quedó claro que Sánchez y Vivas no van de la mano para resolver la gran crisis de Ceuta.

Pedro Sánchez insiste en que no hubo aviso serio sobre Ceuta

Sánchez insiste en laSexta que no hubo aviso serio de lo que se le venía encima a Ceuta. También ha asegurado que en breve habrá plazas para 10.000 migrantes en la ciudad y que no se alcanzará la normalidad hasta final de año.

Juan Vivas dice que él avisó a Moncloa

El presidente de Ceuta asegura en El Hormiguero que Moncloa le dio largas cuando les avisaron repetidamente de lo que se les venía encima.

Lágrimas de los vecinos de Ceuta al ver a Vivas

Los vecinos de Ceuta se reunieron para ver a su presidente en Antena 3. Llegando a las lágrimas.

Cazas de la OTAN derriban un dron

Aviones de la OTAN han derribado un dron ruso en Lituania, cerca de Kaunas, la segunda ciudad del país. Dinamarca también ha anunciado que una fragata rusa ha disparado dos bengalas contra un helicóptero de su fuerza aérea.

Una persecución en las 3.000 viviendas de Sevilla acaba con seis policías heridos

Persecución policial en Sevilla

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Sociedad

Un migrante en la playa del Trampolín

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional asume la investigación contra el delegado del Gobierno en Ceuta

Terremoto en Granada

Más de 200 personas siguen sin poder volver a casa un mes después de los terremotos en Granada

Un muerto y cuatros heridos por un incendio en un asentamiento chabolista situado en Lucena del Puerto (Huelva)

Un muerto y cuatros heridos por un incendio en un asentamiento chabolista situado en Lucena del Puerto (Huelva)

Coche de la Policía Nacional
Suceso

Detenido un hombre en Sevilla por matar a su hermano apuñalándolo en el cuello

Coche aparcado
Automóvil

Truco para enfriar el coche en menos de un minuto

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Noticias de hoy, martes 15 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 15 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.
Sevilla

Encuentran muerto a un niño de 10 años en su casa en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación.

Efemérides de hoy 15 de septiembre de <b>2026</b>: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Efemérides de hoy 15 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de septiembre?

Migrantes en Ceuta

Detenidos tres migrantes por ocupar ilegalmente tres viviendas en Ceuta

Un incendio en una empresa de ropa en Mataró (Barcelona) obliga a desalojar a sus trabajadores

Un incendio en una nave textil de Mataró obliga a desalojar a 200 trabajadores

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