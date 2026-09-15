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Noticias de hoy, martes 15 de septiembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 15 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Duelo de presidentes en Atresmedia. Anoche quedó claro que Sánchez y Vivas no van de la mano para resolver la gran crisis de Ceuta.
Pedro Sánchez insiste en que no hubo aviso serio sobre Ceuta
Sánchez insiste en laSexta que no hubo aviso serio de lo que se le venía encima a Ceuta. También ha asegurado que en breve habrá plazas para 10.000 migrantes en la ciudad y que no se alcanzará la normalidad hasta final de año.
Juan Vivas dice que él avisó a Moncloa
El presidente de Ceuta asegura en El Hormiguero que Moncloa le dio largas cuando les avisaron repetidamente de lo que se les venía encima.
Lágrimas de los vecinos de Ceuta al ver a Vivas
Los vecinos de Ceuta se reunieron para ver a su presidente en Antena 3. Llegando a las lágrimas.
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- Un muerto y cuatros heridos por un incendio en un asentamiento chabolista situado en Lucena del Puerto (Huelva)
Cazas de la OTAN derriban un dron
Aviones de la OTAN han derribado un dron ruso en Lituania, cerca de Kaunas, la segunda ciudad del país. Dinamarca también ha anunciado que una fragata rusa ha disparado dos bengalas contra un helicóptero de su fuerza aérea.
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