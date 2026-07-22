Accidente tráfico
Mueren dos mujeres en una moto tras ser arrolladas por un taxi en Formentera
La Guardia Civil ha cortado la carretera en la que tuvo lugar el siniestro y ruega a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.
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Dos mujeres han muerto este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en las inmediaciones de Cala Duo, en Formentera, después de que la motocicleta en la que viajaban fuera alcanzada por un taxi, según ha informado el SAMU 061.
El aviso se ha recibido a las 11:27 horas y hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos ambulancias, una de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico, además de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.
Sin embargo y pese a sus esfuerzos, los equipos de emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida de las dos mujeres, que han fallecido como consecuencia del impacto.
A raíz del accidente, el Consell de Formentera ha cortado al tráfico el tramo comprendido entre la calle de Llevant, en el cruce con la carretera de la Savina, y el acceso a ses Illetes, según ha comunicado la institución insular.
Guardia Civil investiga lo ocurrido
El cierre se mantendrá hasta nuevo aviso mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes completan las actuaciones judiciales y policiales en la zona. El Consell ruega a la población que evite desplazarse hasta ese punto, respete la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y trate de utilizar rutas alternativas.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar cómo se produjo la colisión entre el taxi y la motocicleta en la que viajaban las dos víctimas.
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