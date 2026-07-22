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Agreden brutalmente al rapero Hades66 lanzándole un vaso de cristal a la cara en una discoteca de Mallorca

El artista puertorriqueño interrumpió el show y bajó del escenario a buscar al agresor.

Imagen del rapero Hades66 en un concierto

Imagen del rapero Hades66 en un concierto Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Lo que prometía ser una noche de música urbana en una discoteca de Palma de Mallorca acabó siendo un auténtico caos. El rapero de Puerto Rico, Hades66, ha resultado herido después de que un espectador le lanzara un vaso de cristal a la cara.

El golpe, que impactó en su rostro mientras actuaba en el escenario, le provocó varios cortes en la nariz y desencadenó una situación de máxima tensión que acabó con una pelea multitudinaria en el interior del local.

Estos hechos tuvieron lugar durante el concierto del artista, en el cual promocionaba su nuevo disco 'El Se66eis'. En mitad del espectáculo, lanzaron un objeto desde la zona del público que alcanzó al cantante, que tuvo que interrumpir la actuación para ser atendido de las heridas sufridas en la nariz.

En varios vídeos, puede verse cómo Hades66 bajó del escenario con el objetivo de localizar al agresor. Aunque en un primer momento no lo consiguió, las historias de Instagram publicadas por él apuntan a que lo encontraron.

En esas historias, se observa a un grupo de personas golpeando a un joven en el suelo junto al siguiente mensaje: "Los 66 hpta, los verdaderos faltones".

Además, el rapero subió otro vídeo en el que se le ve con una tirita en la nariz y un mensaje contundente dirigido a su agresor: "Estoy en Mallorca, tira al mensaje directo para vernos que te iba a arrastrar por toda la tarima y te fuiste".

1.200 personas tuvieron que ser desalojadas por una pelea multitudinaria durante el concierto

Tras el incidente, se produjeron enfrentamientos entre el público. Decenas de jóvenes intercambiaron patadas y puñetazos. Según recoge el Diario de Mallorca, el equipo de seguridad de la discoteca intentó separar a los contendientes y la dirección optó por suspender el concierto. Posteriormente, desalojaron la sala para evitar males mayores.

Varias patrullas de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, entre los que había antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial acudieron a la zona para evitar que se repitieran los enfrentamientos en el exterior del local.

Esa presencia policial fue suficiente para que la multitud que salía del establecimiento se dispersara. Según detalla el mismo medio, los agentes solo arrestaron a un joven, al que vieron propinar un puñetazo a otro, que sufrió heridas en la boca.

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