VÍDEO: Un coche cae el mar en el puerto de Hondarribia

Un coche cayó ayer al agua en el puerto de Hondarribia en torno a las 11.00 de la mañana. Según la Ertzaintza, el suceso podría deberse a un despiste del conductor al no activar el freno o a un posible fallo mecánico del vehículo.

El vehículo llamó la atención de los vecinos, que se acercaron para comprobar si había alguna persona en su interior. Afortunadamente, el coche estaba vacío y no hubo que lamentar heridos entre los viandantes.

Al parecer, en el momento en que el vehículo comenzó a desplazarse y cayó al agua no había nadie en sus inmediaciones, lo que evitó consecuencias mayores. Finalmente, el coche pudo ser retirado del puerto con la ayuda de varias grúas.

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