Amenaza con volar un edificio con gasolina para evitar un desahucio en Almería

Momentos de máxima tensión en Aguadulce, en el municipio almeriense de Roquetas de Mar. Un hombre ha sido detenido después de amenazar con hacer explotar el edificio en el que residía para impedir la ejecución de un desahucio. El arrestado había rociado con gasolina el rellano de la vivienda y permanecía junto a un bidón de combustible y un encendedor cuando fue localizado por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:20 horas del martes en un inmueble situado en la avenida Carlos III, donde los agentes habían sido movilizados para dar cobertura a la comitiva judicial encargada de ejecutar el lanzamiento, según han informado fuentes de la investigación a EFE.

La amenaza llegó antes del desahucio

Antes de que los agentes accedieran al edificio, un allegado del hombre les alertó de que había recibido varias fotografías en las que se apreciaba el suelo cubierto de gasolina. Junto a las imágenes, el detenido advertía de que, si el desahucio seguía adelante, "volarían todos por los aires".

Uno de los guardias civiles consiguió contactar con él por teléfono. Durante la conversación, el hombre, que presentaba un fuerte estado de ansiedad, explicó que convivía con su mujer y su madre, ambas gravemente enfermas, y aseguró que "ya lo tenía todo perdido".

Tras varios minutos de diálogo, el agente logró que aceptara hablar a solas. Al acceder al portal detectó un intenso olor a combustible, lo que obligó a avisar a los bomberos y a iniciar la ventilación de las zonas comunes del edificio.

La negociación evitó una tragedia

En la primera planta, los agentes encontraron el rellano cubierto de un líquido inflamable y al hombre sosteniendo un bidón abierto de cinco litros y un encendedor de cocina. Mediante la negociación, el guardia civil consiguió que entregara ambos objetos y le convenció para que comenzara a recoger el combustible derramado. Fue entonces cuando, con el apoyo de un segundo agente, pudo ser reducido y detenido.

El arrestado está acusado de los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, atentado y estragos en grado de tentativa.

Tras controlar la situación, los bomberos eliminaron el riesgo existente en el inmueble, que cuenta con viviendas y locales comerciales. En el interior del piso permanecían la pareja del detenido y su madre, ambas con movilidad reducida. Las dos fueron evacuadas al Hospital de Poniente para ser evaluadas y, posteriormente, derivadas a los servicios de Asuntos Sociales.

El subsecretario de Relaciones Institucionales de Jucil, Rafael Maldonado, ha destacado que el "saber estar, serenidad y profesionalidad" de los agentes evitó "una desgracia en mayúsculas". Asimismo, ha lamentado el abandono institucional en materia de infraestructuras y medios y ha asegurado que el trabajo de los guardias civiles destinados en el municipio sale adelante gracias al "sacrificio personal" de los agentes.

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