Isabel Aaiún desaloja su finca por el incendio de Segovia: "Hemos tenido que salir porque el fuego viene muy rápido"

El incendio declarado en el entorno de Brieva (Segovia) ha obligado a Isabel Aaiún a abandonar su finca y a evacuar a sus caballos ante el rápido avance de las llamas. La artista, conocida por el éxito Potra Salvaje, ha compartido la angustia vivida durante las últimas horas y ha explicado que la prioridad fue proteger a los animales mientras el fuego se acercaba a la zona.

La cantante ha relatado que la situación cambió en cuestión de minutos debido a la velocidad con la que avanzaba el incendio. Según ha explicado, fueron los propios servicios de emergencia quienes ordenaron abandonar el lugar de inmediato. "Llegó un coche de bomberos que nos dijo: 'Vamos, vamos, vamos, salir de aquí'".

El avance de las llamas obligó a ganaderos y vecinos a actuar con rapidez para poner a salvo a los animales. Isabel Aaiún explicó que, ante el riesgo de que el incendio alcanzara las fincas, tuvieron que desalojar la zona de forma urgente. "Hemos tenido que desalojar porque el fuego viene corriendo, viene muy rápido", aseguró la artista, que también compartió varios vídeos en sus redes sociales mostrando la proximidad del incendio.

Durante los momentos de mayor incertidumbre, la cantante llegó a reconocer que desconocían cómo evolucionaría la situación y que la preocupación era máxima por los animales que permanecían en las explotaciones cercanas. "Estamos muy preocupados por todos los pueblos desalojados y todos los animales que están en peligro en este incendio de Segovia", manifestó en uno de los mensajes publicados desde la zona afectada.

La celebración del Mundial, en segundo plano

El incendio también ha impedido que Isabel Aaiún participara en la celebración organizada en Madrid tras la victoria de la selección española en el Mundial de 2026. La intérprete había confirmado su asistencia, después de que Potra Salvaje volviera a sonar durante la fiesta de los campeones en Cibeles, como ya ocurrió tras la Eurocopa de 2024.

Sin embargo, la emergencia obligó a modificar sus planes. "Me habría encantado estar en la celebración del Mundial, pero aquí el percal que tenemos es este", explicó desde su finca.

Horas después llegó el alivio. La artista confirmó que sus caballos habían podido ser localizados y puestos a salvo, al tiempo que agradeció el trabajo de los servicios de emergencia y de todas las personas que colaboraron durante la evacuación. Mientras el incendio continúa activo, Isabel Aaiún ha insistido en que, por encima de cualquier otra circunstancia, lo importante era proteger a las personas y a los animales afectados por el fuego.

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