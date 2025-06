Un hombre vuelve a caminar tras 27 años en una silla de ruedas tras sufrir un accidente laboral

El protagonista de la buena noticia es Ricard Hernández. A los 23 años sufrió un accidente laboral y quedó parapléjico. "Tenía 23 años. Y de un día para otro, dejé de caminar", explica a Antena 3 Noticias. Después de vivir 27 años atado a una silla de ruedas ha vuelto a levantarse y caminar. El milagro ha sido posible gracias a un exoesqueleto, un avance científico que está cambiando la vida de cada vez mas personas. Una tecnología del futuro que ya es presente.

Ricard Hernández, de 50 años, es uno de los primeros usuarios del exoesqueleto robótico desarrollado por la empresa Able Human Motion, y se ha convertido en un símbolo del impacto que esta tecnología tiene en la vida real. Ricard ha conseguido caminar de un lado a otro con soltura. "Camino a seis kilómetros por hora. Así puedo ir a dar un paseo junto a mi mujer y mi hija", explica.

Ahora lo describe como "brutal" la sensación de volver a dar pasos. "La primera vez que me vieron caminar con pasos fluidos… fue muy emocionante. Tengo aparatos en casa que me ponen de pie, pero no es lo mismo. Caminar junto a mi mujer, a mi hija, que me vean de pie, es otra cosa. La primera vez terminamos llorando los tres", recuerda conmovido.

Se trata de uno de los pacientes que lleva meses ayudando a mejorar el dispositivo. El objetivo es instalarlo en 10 hospitales en los próximos meses. El dispositivo que ha devuelto el paso a Ricard ha sido desarrollado en Barcelona por Able Human Motion, una startup que nació con un objetivo claro: hacer accesible la robótica para la rehabilitación. Su CEO y cofundador, el ingeniero Alfons Carnicero, lo explica así: "Queremos democratizar el uso de la tecnología. Cuando empezamos en 2013, vimos que los exoesqueletos que existían eran carísimos y muy poco prácticos. Nuestra misión era cambiar eso".

Después de años de trabajo y la colaboración de tres universidades, la Universidad de A Coruña, la UPC de Cataluña y la Universidad de Extremadura, el dispositivo ya está presente en 15 clínicas españolas. "Lo lanzamos hace justo un año y ya se utiliza a diario para tratar lesiones medulares, esclerosis múltiple, ictus y enfermedades neuromusculares", añade Carnicero.

Desde la perspectiva médica, el avance también es mayúsculo. El doctor Antonio Montoto Marqués, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac y organizador del congreso, lo deja claro: "Dentro del mundo de la rehabilitación esto es una revolución. Este tipo de exoesqueletos, más ligeros y con muletas, permiten iniciar la reeducación de la marcha de forma más precoz, incluso en lesiones completas".

Montoto destaca que, frente a los exoesqueletos más pesados y complejos, esta solución permite una marcha "mucho más fisiológica" y un uso más accesible. "Ya no solo hablamos de beneficios físicos, sino también psicológicos. Que un paciente se ponga de pie, mire al frente y camine, aunque sea unos pasos al día, tiene un valor incalculable", asegura.

El exoesqueleto aún está centrado en su uso en clínicas y hospitales, pero el objetivo es claro. "Este es solo el primer paso", dice Carnicero. Ricard ya se imagina ese momento. "Pensar que dentro de poco pueda salir a la calle con mi familia y caminar a su lado… es indescriptibl", concluye emocionado.

Exoesqueletos pediátricos

Rehagirona ha anunciado la apertura de la fase de preventa del exoesqueleto pediátrico 'Explorer'. Es el primero desarrollado para que niños con trastornos del desarrollo puedan usarlo en entornos cotidianos. Según ha informado la empresa distribuidora en España, esta fase de preventa implica que las personas interesadas en adquirir el exoesqueleto desarrollado por la empresa española Marsi Bionics pueden entrar en la lista preferente y beneficiarse de una oferta exclusiva que "solo" estará disponible en este periodo.

'Explorer', que está en proceso de obtención del marcado CE, ofrece múltiples beneficios, pues permite a los niños caminar y llevar a cabo actividades de la vida diaria, tanto en interiores como en exteriores, lo que proporciona mayor independencia y confianza.

La idea de desarrollar este exoesqueleto para uso personal nació tras el éxito de 'Atlas 2030', diseñado para uso hospitalario. El objetivo de 'Explorer' es cubrir la necesidad de las familias de disponer de un exosqueleto en el hogar, la escuela y la vida diaria de los niños con trastornos del desarrollo.

Su efectividad está avalada por estudios clínicos en colaboración con el Hospital Niño Jesús, Hospital Gregorio Marañón, Hospital La Paz y Hospital 12 de Octubre. Asimismo, las familias usuarias de este dispositivo coinciden en la excelente experiencia que ofrece.

