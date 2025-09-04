Un hombre quema a su expareja dentro de un coche tras dejarla inconsciente en Cuéllar, Segovia

La Guardia Civil busca desde primera hora de este jueves a un hombre que, presuntamente, intentó acabar con la vida de su expareja prendiendo fuego a un vehículo en Cuéllar, Segovia. La mujer, de 50 años, se encuentra hospitalizada en estado grave tras ser rescatada inconsciente del coche.

Los hechos ocurrieron sobre las 7:38 horas de la mañana en un aparcamiento del polígono industrial de Prado de Vera. Varias personas que vieron el coche arder lograron sacar a la víctima del vehículo y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León (112) movilizó a bomberos de Segovia, al equipo de la Guardia Civil (COS) y a emergencias sanitarias Sacyl, que desplazó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal médico de Cuéllar. Gracias a la rápida actuación, la mujer ha podido ser trasladada al hospital y su estado actualmente es grave, aunque estable.

Según la Delegación del Gobierno, se trata de un posible caso de violencia de género. La víctima había estado incluida en el sistema VioGén, aunque su caso figuraba como inactivo en el momento del ataque. Desde la Delegación del Gobierno han confirmado a Europa Press ha sido la expareja de la víctima la que ha intentado quemar el vehículo con ella dentro.

Apuñala a su mujer y la tira por la ventana

Hace tan solo unos días tuvo lugar otro caso de violencia de género durante la Festa Major de Manresa, Barcelona. Un hombre de 35 años por apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital Sant Joan de Déu.

El hombre, que contaba con diversos antecedentes y una orden de alejamiento respecto a ella, fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, concretamente, poco antes de las seis de la mañana en la vivienda donde reside la víctima. Presuntamente, el hombre agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura. Posteriormente, el hombre huyó del lugar.

Pese a la huida del agresor, los Mossos d'Esquadra lo detuvieron en una gasolinera cercana a su hogar alrededor de las siete y veinte de la mañana. La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.

