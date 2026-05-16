Detenidos tres policías canadienses por una agresión sexual a una prostituta en un taxi en Barcelona

Tres policías canadienses han sido detenidos en Barcelona por un presunto delito de agresión sexual a una mujer que se dedica a la prostitución. Los hechos han tenido lugar el pasado miércoles en un taxi en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona, en el que uno de los agentes iba en el asiento delantero y los otros dos en la parte de detrás.

Según ha avanzado "El Periódico de Catalunya", uno de los agentes que estaba sentado en los asientos posteriores hizo tocamientos a la mujer, que se defendió. Ante la resistencia, el otro policía sentado a su lado la golpeó en la ceja y le provocó una lesión por la que necesitó puntos de sutura. El tercer policía iba de copiloto en el vehículo.

Tras los hechos, la mujer acudió a un centro sanitario para recibir atención médica y denunció la agresión sexual y la lesión.

Dos de los tres hombres fueron detenidos en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, mientras que el tercero, el que presuntamente habría golpeado a la mujer, huyó y fue detenido el viernes en Palma de Mallorca.

Huyó a Palma de Mallorca

De los tres hombres, el que iba de copiloto, tras verificar que no estuvo implicado en la agresión, los Mossos d'Esquadra lo dejaron en libertad, aunque lo investigan por un delito de desobediencia por su resistencia en el momento de la detención. Paralelamente, el policía que hizo los tocamientos está acusado de agresión sexual sin penetración y se encuentra detenido tras pasar el viernes a disposición judicial. Se ha ordenado agresión sexual sin penetración y se encuentra detenido tras pasar el viernes a disposición judicial.

Además, el cuerpo policial catalán activó una alerta para detener al tercer sospechoso que estuvo en paradero desconocido entre el miércoles y el viernes pasado. Gracias a la descripción facilitada por los Mossos, la Guardia Civil lo localizó y lo arrestó. Se le acusa de un presunto delito de lesiones por el golpe perpetrado contra la denunciante. Sin embargo, según el medio catalán, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma ordenó la libertad con cargos de este investigado, aunque le han retirado el pasaporte y le han prohibido la salida de territorio español hasta que abone una fianza de 3.000 euros para hacer frente a una posible indemnización.

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