Un conductor se lía a puñetazos con otro en plena calle en A Coruña
Uno de los conductores se baja del coche y la emprende a golpes con otro en el Paseo Marítimo de A Coruña.
A plena luz del día y en una de las vías principales de la ciudad de A Coruña. La imagen ha sido surrealista. En este vídeo se ve como un conductor se baja del coche y la emprende a puñetazos con otro que sigue en el interior de su vehículo . Afortunadamente otros conductores consiguen separarlos antes de que el incidente llegue a mayores.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
