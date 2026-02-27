Un conductor se lía a puñetazos con otro en plena calle en A Coruña

A plena luz del día y en una de las vías principales de la ciudad de A Coruña. La imagen ha sido surrealista. En este vídeo se ve como un conductor se baja del coche y la emprende a puñetazos con otro que sigue en el interior de su vehículo . Afortunadamente otros conductores consiguen separarlos antes de que el incidente llegue a mayores.

