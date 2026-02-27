El alcalde de Muskiz se queja de un "olor fuerte y malo durante todo el día": "Hasta la noche no recomendaron confinarnos"

En torno a las diez de la mañana del jueves ocurrió un incidente en las instalaciones de Petronor. Un escape de gasolina en uno de los tanques ha hecho que el Gobierno vasco tomase medidas preventivas en el municipio bizkaino de Muskiz. Para este viernes, recomienda no llevar a los niños al colegio.

A pesar de estos consejos, el alcalde de la localidad, Eduardo Briones, se queja que desde el día de ayer no han recibido noticias del Departamento de Salud: "Sobre las 00:00 horas se pusieron en contacto con nosotros y nos comentaban que las recomendaciones, viendo un poco los índices o los niveles de benceno, venían siendo parecidos, que estaban bajando, pero que los vecinos siguieran en casa".

El alcalde matiza que se trataba de "una recomendación de carácter preventivo, no obligatorio", pero que no cambiaba. Aunque esta puede cambiar a partir de las nueve de la mañana de este viernes al actualizarse los datos de las cabinas de calidad del aire.

Otro apunte "curioso" de Briones es que durante "todo el día el olor era muy importante": "Había un olor malo y bueno". Sin embargo, explica que desde las 11:00 hasta las 21:00 horas "había desaparecido el peligro" y no tomaron ninguna medida hasta la llamada del Departamento de Salud. Esa conversación se produjo a las 20:30 horas cuando comentan que "los índices vuelven a subir y que la recomendación es el confinamiento" de los habitantes.

De momento, la recomendación del Gobierno vasco es no salir de casa, no llevar a los niños al colegio, no llevar a los mayores a los centros de mayores ante el desconocimiento de los datos sobre el nivel del aire.

Señala que a las 00:30 horas enviaron un comunicado para saber si en la mañana del viernes continuaban las medidas, pero no han respondido. Por ello, Briones se mantiene con la recomendación, eso sí "todas aquellas personas que por cualquier motivo no puedan dejar a los críos, los colegios van a estar abiertos y el centro de día va a estar abierto".

"Ayer a las 11 de la mañana parecía que esto iba a terminar y a las 8 de la tarde volvimos otra vez con niveles altos de benceno. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa y a ver cómo se desarrolla durante todo el día", concluye el alcalde.

