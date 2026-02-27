Efemérides de hoy 27 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 27 de febrero? 

El 27 de febrero de 1996, sale a la venta el primer videojuego de la franquicia de Pokémon: edición Roja y Verde. El título, desarrollado en conjunto por Nintendo y Game Freak, se ha consagrado como una de las franquicias más importantes de la compañía, actualmente es la propiedad intelectual más rentable de todo el mundo. Con la premisa de “hacerse con todos”, el título ofrece la experiencia de capturar todos los monstruos de bolsillo repartidos por las regiones que protagoniza cada entrega. Estos países ficticios tienen su base real, en la primera generación viajamos a la isla de Kanto, ambientada en Japón, mientras que en la novena generación fue el turno de España siendo que, Paldea, se basaba en la cultura del país.

Un 27 de febrero, pero de 2005, la película 'Mar adentro' de Alejandro Amenabar gana el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Fue la cuarta ocasión y última vez, hasta el momento, en la que una producción española se hacía con la estatuilla en dicha categoría. Tuvo además que competir con grandes cintas como la alemana 'El Hundimiento' o la francesa 'Los Chicos del Coro'. Este año, la nominación de 'Sirat' a mejor película de habla no inglesa abre la puerta a que terminen los 21 años de sequía del cine español en esta ceremonia de premios.

¿Qué pasó el 27 de febrero?

1767.- Una pragmática sanción de Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los territorios de la Monarquía española.

1844.- La República Dominicana alcanza la independencia definitiva, tras 22 años de dominación haitiana.

1853.- Entra en servicio 'La Española', la primera locomotora fabricada en España por la compañía del Ferrocarril de Mataró.

1937.- Un decreto del general Franco restituye la Marcha Real como himno nacional del Estado de los sublevados.

1951.- Estados Unidos ratifica la XXII enmienda de la Constitución, que prohíbe a un presidente mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos.

1967.- La banda británica Pink Floyd termina de grabar en Londres su primer sencillo, Arnold Layne, compuesto por Syd Barrett.

1980.- Miembros del colombiano M-19 asaltan la embajada dominicana en Bogotá y secuestran a diplomáticos durante dos meses.

1981.- Manifestaciones multitudinarias en todas las capitales españolas en apoyo del sistema democrático y de rechazo del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.

1987.- El dirigente de la banda terrorista independentista vasca ETA, Txomin Iturbe, fallece en un accidente de tráfico en Argelia.

2004.- El fundador de la secta apocalíptica 'La Verdad Suprema', Shoko Asahara, es sentenciado a muerte por terrorismo.

2010.- Un terremoto de 8,8 grados causa más de 500 muertos y 2 millones de damnificados en una de las peores tragedias naturales vividas en Chile.

¿Quién nació el 27 de febrero?

1845.- Ricardo Bellver, escultor español.

1863.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1902.- John Steinbeck, escritor estadounidense.

1912.- Lawrence Durrell, novelista británico.

1923.- Dexter Gordon, músico de jazz estadounidense.

1932.- Elizabeth Taylor, actriz británica.

1939.- Kenzō Takada, diseñador japonés

¿Quién murió el 27 de febrero?

1887.- Aleksandr Borodín, compositor ruso.

1939.- Nadezhda Krúpskaya, revolucionaria rusa, esposa de Lenin.

1993.- Lillian Gish, actriz estadounidense.

2001.- José García Nieto, poeta español.

2011.- Amparo Muñoz Quesada, única miss Universo española.

2015.- Leonard Nimoy, actor estadounidense.

2022.- Carlos Álvarez, poeta español.

¿Qué se celebra el 27 de febrero?

Hoy, 27 de febrero, se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos.

Horóscopo del 27 de febrero

Los nacidos el 27 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero, se celebra san Basilio, Gabriel de la Dolorosa, Honorio, Baldomero y Julián.