Muere Nicholas Brendon, el actor que hacía de Xander en 'Buffy, el cazavampiros'

Nicholas Brendon, el actor que interpretaba a Xander Harris en la serie 'Buffy, cazavampiros', fallece a los 54 años. Gracias a su papel, ayudó a cambiar la imagen del "friki" en la cultura pop, convirtiéndolos en personas atractivas y carismáticas.

Su muerte ocurre después del que la reinvención de la serie fuese cancelada y tres años después de que Brendon comunicara públicamente que sufría de una cardiopatía congénita. Además del síndrome de la cola de caballo, donde se enfrentó a varias operaciones de columna.

Comunicado de la familia

En las redes sociales del actor, sus familiares lanzaron un comunicado donde decían que "nos parte el corazón comunicar el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales". En el mismo mensaje señalaron lo siguiente: "Aunque no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicación y siguiendo un tratamiento para controlar su diagnóstico, y se sentía optimista respecto al futuro en el momento de su fallecimiento".

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky había encontrado su pasión en la pintura y el arte. Era apasionado, sensible y tenía un impulso infinito por crear", informaba su familia. Sin embargo, Brendon no se apartó totalmente de la actuación, ya que participó en 2022 en dos películas: Christmas Slasher y Dawn.

La trayectoria de Brendon

En un principio, el actor quería ser jugador de beisbol, pero para lidiar con su tartamudez eligió ser actor. Durante los años de éxito de 'Buffy, cazavampiros', fue portavoz de Stuttering Foundation of America, para visibilizar las condiciones de las personas tartamudas.

Brendon contó que una vez un fan le dijo: "Gracias a ti me lié con un montón de chicas en el instituto. Hiciste que fuera guay ser un empollón", ya que, su papel de Xander acogió tanta popularidad en la serie, que cambió la imagen pública de los "frikis" a una donde se veían como personas atractivas.

En plena emisión de la serie, el actor protagonizó Psycho Beach Party, una pequeña sensación del Festival de Sundance, y a partir de 2005 tuvo un papel recurrente en Mentes criminales.

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