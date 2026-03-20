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Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris es uno de los grandes iconos del cine de acción de las décadas de los 80 y 90.

Chuck Norris

Muere el actor Chuck Norris | EFE

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Ángela Clemente
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El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate, Chuck Norris, ha muerto a los 86 años, uno de los grandes iconos del cine de acción de las décadas de los 80 y 90. El intérprete llevaba ingresado en un hospital de Hawai desde el jueves.

Ha sido su familia quien ha comunicado la noticia en un comunicado en Instagram este viernes.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas. Aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros. Con cariño, la familia Norris", se puede leer en el comunicado.

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