Muere una mujer y otras cinco personas resultan heridas tras un incendio de una vivienda en Palas del Rei (Lugo)

Ha muerto una mujer de 51 años en Palas del Rei (Lugo) por inhalación de humo a causa de un incendio. Asimismo, se confirman cinco heridos que han sido trasladados por los servicios sanitarios.

Según recoge EFE, la causa del incendio podría deberse a un cortocircuito por los adornos de Navidad.

Tal y como informó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 6:15 de la mañana en una vivienda ubicada en A Graña, parroquia de San Xiao do Camiño, en Palas del Rei. Hasta el lugar se trasladaron las urgencias sanitarias, los Bomberos de Chantada, el Grupo de Emergencias Supramunicipales de Monterroso y la Guardia Civil.

Al lugar del accidente acudieron tres ambulancias asistenciales y personal sanitario del PAC de Palas del Rei.

Un cortocircuito en los adornos navideños, posible causa del incendio

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti. Entre ellos figuran un hombre de 66 años, tres mujeres de 27, 39 y 67 y un menor.

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría tener su origen en un cortocircuito en los adornos navideños que había en el porche. Se piensa que la lluvia pudo caer sobre un cable, haciendo que creara un chispazo. Según los bomberos, el incendio tuvo lugar en la parte baja del inmueble, quemando el soportal de casa y los adornos de Navidad. Asimismo, el humo se propagó por todas las estancias.

El personal sanitario confirmó la muerte de la mujer que se encontraba en una de las habitaciones, la más alejada de la salida, según recoge 'La Voz de Galicia'.

Hallan el cuerpo de dos hermanos muertos en un domicilio de Ribadeo, Lugo

Este suceso ocurre unos días después de que el pasado viernes 5 de diciembre, encontraran los cuerpos sin vida de dos hermanos en un domicilio de la localidad lucense de Ribadeo. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras varios días sin verles. Al parecer, llevaban varios días muertos. Ambos tenía 56 y 62 años, vivían solos y eran muy conocidos en la villa ribadense.

Según recoge 'La Voz de Galicia', el cuerpo de los hermanos estaba en la planta superior de la vivienda y el del otro en la inferior sin signos de violencia. Fue un particular el que dio la voz de alarma a la Policía Local después de varios días sin verles siquiera para retirar dinero en el cajero automático. Un agente fue hasta la casa de As Barreiras y observó desde fuera de la ventana que uno de los hermanos estaba aparentemente muerto. Posteriormente, dieron con el otro en la planta superior.

