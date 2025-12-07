Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 7 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La falta de apoyos del Gobierno ante el bloqueo de Junts, un posible nuevo caso de violencia machista en Sevilla, o la situación de la peste porcina africana, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025.

Sánchez asegura que habrá Presupuestos

Pedro Sánchez insiste en que agotará la legislatura y que presentará nuevos Presupuestos pese al bloqueo con Junts, a quienes ha reconocido incumplimientos y promete ahora atender sus demandas. Aunque el Gobierno ha incorporado algunas exigencias independentistas en los decretos que se votan esta semana, Junts mantiene oficialmente la ruptura y asegura que "la posición no cambia".

Reclaman avances reales en balanzas fiscales, financiación, la oficialidad del catalán en la UE y, sobre todo, en la aplicación de la ley de amnistía, aún en manos de los tribunales. Mientras Sánchez pide "paciencia", Feijóo acusa a Junts de ser un "kleenex del Gobierno". La próxima semana será clave con nuevas votaciones sobre decretos y la senda de déficit.

Violencia de género

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras localizar el cadáver de una mujer de 30 años en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla), donde se había declarado un incendio. La víctima presentaba heridas de arma blanca y el caso se investiga como un posible asesinato machista, ya que el arrestado habría mantenido una relación con ella.

Aunque la mujer no estaba en el sistema Viogen, el detenido sí tenía antecedentes por violencia de género con otra pareja. El subdelegado del Gobierno ha pedido denunciar cualquier situación de amenaza. Con esta muerte, serían ya 42 las mujeres asesinadas por violencia machista en 2025, según datos provisionales del Ministerio de Igualdad.

Crisis peste porcina africana

El brote de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès sigue contenido en la zona inicial, donde se han encontrado unos cien jabalíes muertos, aunque solo 13 son positivos. El conseller Òscar Ordeig confirma que la contención "se ha logrado", pero pide no bajar la guardia y anuncia que algunos mercados exteriores ya reabren a los productos porcinos catalanes.

El Govern analizará nuevas granjas y descarta vaciados sanitarios, mientras ultima una auditoría al IRTA para aclarar posibles fallos de bioseguridad. Aunque Corea del Sur, Reino Unido y China han reactivado parcialmente las exportaciones, el sector permanece muy preocupado por la caída de precios.

