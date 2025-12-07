Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Este truco evitará que te engañen haciéndose pasar por un ser querido

La Policía Nacional ha emitido a través de sus redes sociales un truco para impedir ser víctima de las estafas como "hijo en apuros" o "teléfono roto".

El mensaje del hijo en apuros: El timo que ha estafado ya 1.400.000 de euros

Marta Alarcón García
Publicado:

La Policía Nacional ha lanzado una recomendación a través de sus redes sociales, para evitar ser víctima de las estafas conocidas como "hijo en apuros" o "teléfono roto", unos fraudes que se han extendido por España en los últimos meses, y que pretenden engañar a padres y madres haciéndose pasar por sus hijos mediante mensajes urgentes desde números desconocidos, para estafarles.

La medida propuesta por los agentes es sencilla pero eficaz, consiste en "establecer una clave secreta familiar" que sirva para verificar rápidamente la identidad de quien pide ayuda, y evitar así, caer en la trampa.

Así funciona este método

La Policía recomienda elegir para esa clave: un nombre, una palabra o una frase que solo tú y tu círculo sepáis, como por ejemplo el nombre de tu mascota, y cuando recibas un mensaje o una llamada de un supuesto familiar pidiendo dinero, pide esa clave secreta, si no te la da, sabrás que es un estafador y evitarás ser engañado inmediatamente.

Además, las autoridades insisten en que esta verificación es especialmente importante en un contexto en el que las tecnologías delictivas han avanzado. En los últimos meses, los estafadores incluso han utilizado voces clonadas mediante inteligencia artificial, lo que hace que una llamada suene cada vez más real y alarmante. Ante este nuevo riesgo, contar con una contraseña personal compartida entre familiares añade una capa de seguridad adicional.

La Policía Nacional subraya también la importancia de mantener la calma, desconfiar de solicitudes urgentes desde números desconocidos y contactar directamente con el familiar supuestamente implicado por vías habituales.

Estafas en España en los últimos días

El pasado 27 de noviembre, la Policía Nacional detenía a 20 personas en Valencia por estafar a 200 familiares con el método "hijo en apuros". Las investigaciones empezaron en junio, tras recibir numerosas denuncias en distintas provincias de Valencia, y ha terminado con la detención de 20 personas y la identificación de más de 200 afectados en toda España. Los detenidos habían robado más de 120.000 euros, simulando emergencias familiares.

Los estafadores defraudaban el dinero enviando mensajes desde números desconocidos, haciéndose pasar por los hijos de las víctimas, y pidiendo ayuda económica inmediata por una avería, un gasto médico o la pérdida de dinero.

Las primeras investigaciones lograron localizar a varios receptores del dinero en Torrent, Valencia, que se encargaban de actuar como intermediarias en el blanqueo de capitales. Recibían en sus cuentas el dinero fraudulento, retiraban el efectivo y lo entregaban a otros miembros de la red a cambio de pequeñas comisiones. En total 20 personas han sido detenidas, acusadas de estafa y blanqueo de capitales.

