Un terremoto de magnitud 4 se ha dejado sentir en Álava sobre las 00:10 horas. El epicentro del temblor ha tenido lugar en la localidad de Iruña de Oca a una profundidad de 0 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se ha dejado sentir en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca, entre otros puntos.

Los vecinos de Vitoria han notado con claridad el temblor, e incluso algunos que ya estaban dormidos se han despertado por el terremoto, que se ha notado con más fuerza aún en Iruña de Oca, donde se ha sentido además una réplica.

El alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Montes, ha visitado los cinco pueblos que conforman el municipio para tras el terremoto para comprobar personalmente que no ha habido daños. "Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha explicado en declaraciones a EFE.

El primer edil ha relatado que se ha sentido "dos golpes muy fuertes, como dos explosiones" y que la mesa en la que estaba trabajando "se ha movido entera". Incluso muchos vecinos que estaban durmiendo se han despertado por el temblor y se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para saber qué ha ocurrido. "Lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas", ha detallado. "Es la primera vez que ocurre algo así" en la localidad, manifestaba el regidor.

