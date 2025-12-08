Efemérides de hoy 8 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre de 2008, las fuerzas de seguridad francesas logran un golpe decisivo contra la organización terrorista ETA al detener a su cúpula operativa. Entre los arrestados se encuentran Aitzol Iriondo, considerado el máximo responsable militar de la banda en ese momento, junto a los llamados “liberados” Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe. La operación se desarrolla en el sur de Francia, fruto de la cooperación entre las autoridades francesas y españolas, y supone la desarticulación de una estructura clave para la planificación de atentados y la logística de la organización.

Las detenciones se produjeron en un contexto de creciente presión policial sobre ETA, que había sufrido importantes golpes en su dirección durante los años anteriores. Con la caída de Iriondo y sus colaboradores, la banda terrorista perdió capacidad operativa y se debilitó significativamente, acelerando el proceso que culminaría con el anuncio del cese definitivo de la violencia en 2011. Las detenciones fueron interpretadas como una muestra de la eficacia de la colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo y un paso crucial hacia el fin de décadas de violencia en España.

Un 8 de diciembre, pero de 1869, se inaugura el Concilio Vaticano I, convocado por el papa Pío IX en la Basílica de San Pedro, en Roma. Este concilio ecuménico reunió a obispos y representantes de la Iglesia católica para abordar cuestiones doctrinales y disciplinarias en un contexto marcado por los cambios políticos y sociales del siglo XIX. Entre sus decisiones más trascendentes destacó la proclamación del dogma de la infalibilidad papal, que afirmaba que el Papa, cuando habla ex cathedra en materia de fe y moral, está libre de error. El concilio se prolongó hasta 1870, cuando fue interrumpido por la guerra y la toma de Roma por las tropas italianas.

¿Qué pasó el 8 de diciembre?

1916.- Aprobada la primera ley de Parques Nacionales en España.

1941.- Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial al declarar la guerra al Imperio japonés tras el bombardeo nipón sobre la base norteamericana de Pearl Harbor.

1974.- El 70% de los griegos votan, en referéndum institucional, para conservar la República como forma de Estado (instaurada por la dictadura militar en 1973) o retornar a la monarquía parlamentaria previa a la misma. Ganó la República.

1976.- El PSOE clausura su primer congreso celebrado en España después de la guerra civil.

1980.- El ex "Beatle" John Lennon es asesinado por un disparo de un fan perturbado a las puertas de su casa en Nueva York.

1987.- Reagan y Gorbachov firman en la Casa Blanca el tratado INF de eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio, primer acuerdo de desarme nuclear de la historia.

1991.- La Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia anuncian la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

1994.- Más de 300 muertos, la mayoría escolares, en un incendio en el teatro de la Amistad de Karamay, en la provincia autónoma china de Xinjiang.

2017.- La ONU sufre el peor ataque de su historia reciente al morir 15 "cascos azules" en la República Democrática del Congo.

2020.- Nepal y China fijan la altura del Everest en 8.848,86 metros, 86 centímetros más que antes. Primera vez que Nepal mide la montaña, gracias a la mejora de sus relaciones con China.

2022.- La UE pacta la ley de inteligencia artificial que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas y que busca impulsar a la industria europea frente a China y EEUU.

¿Quién nació el 8 de diciembre?

1542.- María Estuardo, reina de Escocia.

1879.- Fernando de los Ríos, político, dirigente e ideólogo socialista.

1886.- Diego Rivera, muralista mexicano.

1923.- Olga Gallego, historiadora, escritora y primera mujer en ingresar en la Real Academia Gallega.

1925.- Carmen Martín Gaite, escritora española, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1988.

1930.- José María Carrascal, periodista español.

1953.- Kim Basinger, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 8 de diciembre?

1978.- Golda Meir, primera ministra de Israel.

2003.- Antonio Quilis, lingüista y filólogo español.

2013.- Sandor Szokolay, compositor húngaro.

2016.- John Glenn, astronauta estadounidense.

2018.- Ludmila Alexéyeva, defensora de los derechos humanos y exdisidente soviética.

2022.- Lidia Satragno "Pinky", referente histórico de los medios de comunicación de Argentina.

2023.- Ryan O'Neal, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 8 de diciembre?

Hoy, 8 de diciembre, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

Horóscopo del 8 de diciembre

Los nacidos el 8 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre, se celebra la Purísima Concepción de Nuestra Señora, Patrona de España, y san Eucario.