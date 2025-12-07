Muere una mujer después de que se le cayese una nevera encima en Santiago de Compostela

Una mujer ha muerto en Santiago de Compostela después de que se le cayese una nevera encima. Los hechos han ocurrido el sábado por la tarde y la Policía Nacional continúa investigando este accidente doméstico.

Tal y como ha detallado el 112 de Galicia, un familiar de la víctima llamó a los servicios de emergencia unos minutos antes de las siete de la tarde. En dicha llamada, el familiar solicitó asistencia médica urgente para su hermana, que tenía una pierna atrapada bajo la nevera en un domicilio de la calle Ramón Cabanillas. Además, este familiar advirtió que su hermana no respondía a estímulos. Tras esta llamada, los gestores del centro de emergencias trasladaron la información a Urgencias Sanitarias de Galicia-061.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer todas las circunstancias del suceso. Tal y como han indicado desde el 112, "es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte".

Muere una mujer en un accidente de tráfico en Ourense y su marido muere de un infarto al recibir la noticia

La conductora de un automóvil, de 51 años, ha muerto la noche del miércoles tras una colisión frontal con una furgoneta en Muiños, Ourense, mientras que su marido ha muerto de un paro cardíaco al recibir la noticia, tal y como han detallado varias fuentes de la Guardia Civil.

Este siniestro se produjo en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 a la altura de Porqueirós, cuando el Citroën Saxo que conducía la mujer, que vivía en Requiás en el municipio de Muíños, chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo a las 23:00 horas del miércoles.

El conductor de la furgoneta, que dio positivo en alcoholemia, fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense en estado leve, según indican las mismas fuentes.

El marido de la conductora del Saxo, cuando llegó al lugar del siniestro y recibió la noticia de su fallecimiento, sufrió un paro cardiaco que le causó la muerte.

La mujer había quedado atrapada en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria su excarcelación, en la que intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico.

Al extraerla del interior del vehículo, los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y tampoco al marido cuando sufrió el paro cardíaco. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Ourense instruye las diligencias sobre este siniestro.

La pareja tenía un hijo

El primero en llegar al lugar del accidente fue el esposo de la mujer fallecida en el accidente y allí los equipos de emergencia le comunicaron la muerte de la mujer. Según relatan fuentes presentes, el impacto emocional fue inmediato. Menos de una hora después, el hombre comenzó a sentirse indispuesto mientras permanecía acompañado por miembros del GES de Muíños.

Esta doble tragedia ha dejado huérfano al hijo de la pareja, que también llegó al lugar del accidente poco después de su padre y presenció la escena del siniestro. El ayuntamiento de Muíños y varios vecinos de Requiás han expresado su conmoción por el suceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.