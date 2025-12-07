Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Suceso

Una mujer ataca a su vecina con un cuchillo al grito de "para que muera yo, muerta ella"

La presunta autora de los hechos asestó a la víctima puñaladas en la zona de la cabeza y en el glúteo.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un veh&iacute;culo oficial

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficialEuropa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Guardia Civil ha arrestado en el municipio de Vecindario a una mujer de 28 años por ser la presunta autora de un delito de lesiones con arma blanca, después de que presuntamente apuñalara el 24 de noviembre a otra persona en La Aldea de San Nicolás con la que mantenía un enfrentamiento previo de carácter personal.

Tal y como ha detallado la Guardia Civil, la actuación se inició cuando varios agentes del Puesto Principal de Vecindario recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios sobre un coche que había abandonado el lugar de una agresión con un cuchillo ocurrida en el citado municipio del oeste de la isla. Este hecho activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

La persona agredida sufrió varias heridas punzantes en la zona de la cabeza y en el glúteo, unas lesiones catalogadas como graves por los servicios sanitarios que la atendieron. Tras el ataque, la víctima tuvo que ser estabilizada y trasladada a un centro de salud, mientras los guardias civiles recababan información para identificar a la presunta autora y localizar el vehículo implicado en la huida.

Gracias a las primeras averiguaciones, los investigadores consiguieron situar el domicilio de la propietaria del coche señalado por los testigos en una calle de Vecindario. A partir de ese dato, se organizó un dispositivo en el entorno de la vivienda, con patrullas desplegadas en las inmediaciones y controles discretos, hasta confirmar el lugar exacto de residencia.

En ese contexto, la mujer apareció en el inmueble y admitió ser la dueña del turismo, el cual se encontraba estacionado en el garaje comunitario. Poco después manifestó su intención de entregarse de forma voluntaria, ya que, según explicó a los agentes, recibió una llamada relacionada con los hechos ocurridos en La Aldea y sabía que estaba siendo buscada por la Guardia Civil.

La detenida, que se encontraba en un aparente estado de arrepentimiento, contó a los agentes que se desplazó hasta el municipio aldeano para afrontar un conflicto personal derivado de amenazas previas. Durante el encuentro, siempre según su versión, se produjo una fuerte discusión que habría terminado en un enfrentamiento físico en el que dijo haber arrebatado un cuchillo a la otra persona y asestado, posteriormente, las puñaladas.

En su declaración inicial ante los agentes, la mujer reconoció haber pronunciado la frase "para que muera yo, muerta ella". Esta expresión, tal y como recogen en la investigación encuadra el contexto de tensión extrema en el que se produjo la agresión y que será valorada por la autoridad judicial durante la instrucción de la causa.

Tras su arresto, la sospechosa fue trasladada a las dependencias del acuartelamiento de Vecindario, donde se completó la toma de manifestación y el resto de actuaciones policiales. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, órgano que asumirá la tramitación del procedimiento y la adopción de las medidas que estime oportunas mientras continúa la investigación sobre lo sucedido en La Aldea de San Nicolás.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

A Coruña completa el mapa del contenedor amarillo en España tras más de 25 años de implantación

¡Haz que el reciclaje tenga un impacto en el medio ambiente! Esto es lo que debes tirar en el contenedor amarillo

Publicidad

Sociedad

El mensaje del hijo en apuros: El timo que ha estafado ya 1.400.000 de euros

Este truco evitará que te engañen haciéndose pasar por un ser querido

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Una mujer ataca a su vecina con un cuchillo al grito de "para que muera yo, muerta ella"

¡Haz que el reciclaje tenga un impacto en el medio ambiente! Esto es lo que debes tirar en el contenedor amarillo
RECICLAJE

A Coruña completa el mapa del contenedor amarillo en España tras más de 25 años de implantación

Móviles prohibidos
NO MÓVILES

Aquí se viene a comer… y a guardar el móvil: el restaurante que ha declarado la guerra a las pantallas

Imagen de archivo de la sede del 112 de Axega, A coruña.
Sucesos

Muere una mujer después de que se le cayese una nevera encima en Santiago de Compostela

Un familiar de la víctima solicitó asistencia médica urgente ya que la mujer tenía una pierna atrapada bajo la nevera y no respondía a estímulos.

Violencia Sevilla
Asesinato

Detenido un hombre por el asesinato machista de una mujer en El Viso del Alcor, Sevilla

La mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Detención de Gotovina, exgeneral croata

Efemérides de hoy 7 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 7 de diciembre?

La autopsia del niño de 4 años asesinado en Almería revela violencia física y sexual y centra la investigación en la madre y su pareja

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre del niño muerto en Garrucha y para su actual pareja sentimental

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Publicidad