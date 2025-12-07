Al menos tres muertos y tres heridos por un golpe de mar en el sur de Tenerife

Al menos tres personas han muerto y una ha desaparecido durante esta tarde por un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife. Así lo han comunicado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.

Asimismo, la fuente ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total. Los dispositivos de búsqueda se han desplegado (un helicóptero y varias embarcaciones) para buscar a una persona que podría haber desaparecido a causa de la tragedia.

Los hechos han ocurrido en torno a las 16:00 horas de la tarde, cuando un fuerte oleaje sorprendía a un grupo de unos 15 bañistas que se encontraban en la piscina natural. Aunque algunos lograron salir por su propio pie, otros no tuvieron la misma suerte, llegando incluso a perder la vida. Concretamente, dos hombres y una mujer de entre 35 y 55 años han fallecido a causa de la tragedia.

Hay una persona que se ha recuperado, pero que continúa en parada cardiorrespiratoria y está siendo trasladada en helicóptero al Hospital de La Candelaria. Otras tres personas están heridas. Y se sospecha que aluna de las víctimas puedan ser turistas.

Por el momento, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada en los últimos días la prealerta por fenómenos costeros.

Casi 10 víctimas en menos de un mes por golpes de mar

Hace solo unas semanas, el archipiélago sufrió una serie de tragedias encadenadas en la costa: al menos tres personas murieron en una piscina natural de Los Gigantes, en Tenerife, tras un golpe de mar que arrastró a diez bañistas (con otra víctima en estado crítico y varios heridos).

Ese mismo día, en Puerto de la Cruz, otra mujer falleció y diez personas resultaron heridas al ser arrolladas por otra gran ola; y en Granadilla, el cuerpo de un hombre apareció flotando sin vida en la playa de El Cabezo. Todo ocurrió en plena prealerta por fenómenos costeros, lo que subraya peligrosidad del mar en esas fechas.

