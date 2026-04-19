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Muere un joven tras caer por un barranco con un quad en Jaén

El joven, de 27 años, ha fallecido este domingo en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén) tras precipitarse por un barranco con un quad.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061Junta de Andalucía

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Iman Benataya
Publicado:

Un joven de 27 años de edad ha fallecido este domingo tras caer por un barranco en un quad en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a través de una nota.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8:20 horas en la zona conocida como Cuesta Villares, al final del río. Un testigo ha alertado al 112 de que un vehículo tipo quad había caído por un barranco de unos dos metros de profundidad y su conductor no respondía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y bomberos de Jaén. A su llegada, el equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del joven.

Tras certificar la muerte, se ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del accidente.

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El Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria movilizó el helicóptero junto al equipo de rescate, que cuenta con un médico, hasta el lugar de la caída. También han participado en la intervención los bomberos del Ejecutivo regional y efectivos sanitarios del 061 Cantabria, según ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.

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