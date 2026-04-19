Muere un hombre de 53 años tras una pelea en la calle en Barcelona

Un hombre de 53 años ha muerto tras resultar herido de gravedad en una pelea en plena calle en el barrio de Horta, en Barcelona, según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra. Los hechos ocurrieron poco antes de las diez y media de la noche en la plaza de Meguidó, en el distrito de Horta-Guinardó, donde se inició una pelea en la vía pública en la que participaron varias personas.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra y de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que encontraron a la víctima con heridas de gravedad.

El hombre fue atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lo trasladaron a un centro hospitalario. Sin embargo, falleció posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas.

El caso, que investiga la División de Investigación Criminal (DIC), está bajo secreto judicial.

Un tiroteo a plena luz del día en Barcelona

Precisamente, a mediados de semana, otro hombre resultó herido de gravedad después de recibir varios disparos en Barcelona. El hombre se encontaba en la terraza de un bar en las inmediaciones del parque de Diagonal Mar, y los disparos generaron alarma entre los vecinos y transeúntes de esa zona próxima a la playa.

Según las primeras informaciones, el agresor, o agresores, efectuaron varios disparos, algunos de los cuales impactaron en el cuello de la víctima, dejándolo en estado crítico en plena vía pública. Testigos presenciales alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar en cuestión de minutos.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo. Por el momento, no se han producido detenciones, aunque los investigadores trabajan con la hipótesis de que en el ataque podrían haber participado hasta tres personas. Entre las líneas de investigación, cobra fuerza la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a entornos criminales.