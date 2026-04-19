Efemérides de hoy 19 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 19 de abril?

El 19 de abril de 1995, un camión cargado con explosivos estalla frente al edificio federal Alfred P. Murrah, en el centro de Oklahoma City, causando una de las mayores tragedias de la historia reciente de Estados Unidos. La explosión, registrada a primera hora de la mañana, provocó el derrumbe parcial del inmueble y dejó un balance de 168 personas fallecidas, entre ellas 19 niños, además de cientos de heridos. Hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue considerado el acto terrorista más mortífero cometido en suelo estadounidense.

Cometido por Timothy McVeigh con la ayuda de Terry Nichols, ambos ciudadanos estadounidenses y exmilitares sin vinculaciones con organizaciones extranjeras. La motivación ideológica por su profundo odio al Gobierno federal al que culpaban de abusos de poder. El atentado sacudió al país y puso de relieve la amenaza del terrorismo doméstico, hasta entonces subestimada en la agenda de seguridad nacional. En los días posteriores, los servicios de emergencia y numerosos voluntarios participaron en intensas labores de rescate entre los escombros, mientras se abría una investigación que conmocionó a la opinión pública. Tres décadas después, la tragedia de Oklahoma City sigue siendo un referente obligado en la memoria colectiva de Estados Unidos y un símbolo del impacto humano de la violencia extremista.

Un 19 de abril, pero de 1713, el emperador Carlos VI de Alemania promulga la Pragmática Sanción para evitar que, a su muerte, los territorios de los Habsburgo se vieran envueltos en disputas sucesorias. Toma una decisión marcada por la preocupación por el futuro de su familia y de un vasto imperio al no tener hijos varones y ser consciente de los precedentes bélicos provocados por la falta de herederos claros. El monarca apostó por garantizar que una mujer pudiera ocupar el trono y mantener unidos sus dominios. Aquella norma, pensada para dar estabilidad, acabaría señalando el camino a su hija María Teresa de Austria y demostraría que, incluso en la Europa del siglo XVIII, las leyes podían adaptarse a una realidad tan humana como el deseo de asegurar la continuidad y la paz.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de abril?

1775.- Batalla de Lexington, el primer choque militar entre fuerzas inglesas y americanas en la guerra de independencia de EEUU.

1839.- Se firma el Tratado de Londres que reconoce a Bélgica como un reino.

1919.- El estadounidense Leslie Irvin realiza el primer salto en paracaídas.

1924.- Fundación de la Compañía Telefónica en España.

1928.- El buque-escuela español Juan Sebastián Elcano emprende su primer crucero de instrucción, que desde entonces realiza casi sin interrupción anualmente.

1941.- Se crea en Madrid el Museo de América, con el fin de reunir las colecciones de arqueología y etnología americanas.

1960.- Se disputa el primer partido de la Copa Libertadores de Fútbol.

1971.- La Unión Soviética lanza la Salyut 1, primera estación espacial controlada por el hombre.

1979.- Se constituyen los primeros Ayuntamientos democráticos en España tras las elecciones municipales. La alianza del PSOE y PCE permitió que la izquierda gobernara los consistorios más importantes.

1993.- David Koresch y otras 85 personas, entre ellas 17 niños de la secta por él fundada, mueren en el incendio del rancho Monte Carmelo de Waco (Texas, EE.UU.)

1995.- José María Aznar, líder del PP, principal partido de la oposición en España sale ileso de un atentado con coche-bomba perpetrado por la banda terrorista ETA en Madrid.

¿Quién nació el 19 de abril?

1832.- José Echegaray, político, primer español en obtener el Nobel de Literatura.

1932.- Fernando Botero, pintor y escultor colombiano.

1941.- Roberto Carlos, cantante y compositor brasileño.

1949.- Paloma Picasso, diseñadora y pintora francesa.

1970.- Luis Miguel, cantante mexicano.

1979.- Kate Hudson, actriz estadounidense.

1987.- María Sharapova, tenista rusa.

¿Quién murió el 19 de abril?

1588.- Paolo Veronese, pintor italiano.

1882.- Charles Darwin, naturalista británico.

1867.- Konrad Adenauer, político alemán.

1998.- Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano.

2015.- Raymond Carr, hispanista británico.

2016.- Patricio Aylwin, expresidente chileno.

2021.- Walter Mondale, político estadounidense.

¿Qué se celebra el 19 de abril?

Hoy, 19 de abril, se celebra el Día Mundial de Los Simpson.

Horóscopo del 19 de abril

Los nacidos el 19 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 19 de abril

Hoy, 19 de abril, se celebran los santos Rufo, Expedito, Dionisio, Cayo, Vicente, Timón y Galacio.