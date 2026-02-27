Detenido por intentar matar a un niño de dos años al lanzarle un bote con lejía a la cabeza en Jaén

Un hombre de 44 años ha sido detenido en Jaén como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras lanzar desde su vivienda un bote de cristal con lejía que impactó en la cabeza de un niño de dos años, que sufrió heridas leves.

El suceso ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando el menor se encontraba en un carrito de bebé junto a su madre en la vía pública. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el frasco fue arrojado desde un inmueble y alcanzó directamente al pequeño.

Tras el aviso, indicativos de radiopatrulla se desplazaron con rapidez al lugar. La colaboración ciudadana y la posterior investigación desarrollada por agentes de la UDEV-Brigada Provincial de Policía Judicial permitieron identificar al presunto autor y proceder a su detención.

"Acababa de intentar matar a una persona"

De acuerdo con la Policía, el arrestado llegó a ponerse en contacto con un medio de comunicación local para afirmar que "acababa de intentar matar a una persona". Esta manifestación, junto a otros indicios recabados durante la investigación, reforzó la hipótesis de la intencionalidad de los hechos.

Testigos de la zona señalaron además a los investigadores que no sería la primera vez que el detenido protagonizaba episodios similares.Poli

El hombre fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia - Sección de Instrucción de Guardia de Jaén, que decretó su ingreso en el área de Psiquiatría del Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Fabrica una bomba casera para intentar matar a su madre en Granada

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada juzgó el 3 de octubre de 2025 a un hombre de 54 años acusado de intentar matar a su madre, una mujer octogenaria, mediante la instalación de un artefacto casero destinado a provocar una explosión en su vivienda de Santa Fe, Granada.

Según el escrito provisional de la Fiscalía, los hechos se remontan al 6 de febrero de 2024, cuando el procesado, sin antecedentes penales, manipuló hasta siete bombonas de butano en la casa de su madre y diseñó un sistema que podía activar a distancia con su teléfono móvil para causar una deflagración mientras ella dormía.

Tras preparar el dispositivo, abandonó la vivienda antes de que la mujer regresara sobre las 20:00 horas. Durante la noche, el inmueble se llenó de gas, pero el mecanismo falló y no llegó a producirse la explosión. A las 6:00 de la mañana siguiente, la víctima se despertó por el fuerte olor a butano, comprobó que las bombonas habían sido manipuladas y salió del domicilio.

La mujer fue auxiliada por la Guardia Civil tras el aviso de un vecino y sufrió una insuficiencia respiratoria aguda, además de estrés postraumático.

Después de comprobar que el artefacto no había funcionado, el acusado huyó y fue localizado en Mazarrón (Murcia), donde intentó suicidarse al chocar intencionadamente su moto contra un camión. Resultó herido crítico y permaneció un mes ingresado en la UCI de un hospital de Cartagena. Tras recibir el alta, regresó a Granada y quedó detenido.

La Fiscalía calificó los hechos como tentativa de homicidio con el agravante de parentesco y solicitó una pena de nueve años y diez meses de prisión, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 12 años.

