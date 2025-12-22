Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el novio y prometido de la influencer Manuela Ochoa: "Te veo en el cielo, te voy a echar de menos"

La influencer y creadora de contenido ha despedido a su novio Pedro Cadahía a través de una emotiva carta en sus redes sociales.

Manuela Ochoa junto a su novio Pedro Cadah&iacute;a en una imagen de su IG

Manuela Ochoa junto a su novio Pedro Cadahía en una imagen de su IG

Manuela Ochoa, influencer española y creadora de contenido, ha informado este domingo de la triste noticia del fallecimiento de su novio y prometido Pedro Cadahía Sánchez Ramade Esquela, con quien tenía previsto casarse el 31 de octubre de 2026-

"Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo. Y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú", señala la influencer madrileña en su cuenta de Instagram.

"¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca", añade Manuela Ochoa.

"He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor. En diciembre del año pasado me escribiste: 'Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero' y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú», añade. «Y si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte... ¡te habrías muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien, que ha sido precioso. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos", señala Manuela Ocho Gómez-Acebo.

La influencer española reconoce sentirse afortunada "de que me hayas elegido a mí como el amor de tu vida para siempre, de haber sido la persona más querida del mundo todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito como el nuestro"

"Cuánta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas, y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada día desde que estoy contigo. Eres tan especial, Pedro, no hay persona más noble, honesta, generosa y cariñosa y ya lo decía Don Nacho en la misa, te tomabas la vida tan en serio: querer sin medida, vivir para el resto, siempre con alegría...", recuerda Manuela Ochoa.

"No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos. Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda, ¡pocos me parecen! Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy y siempre, Tu Manuelita", finaliza la emotiva despedida escrita por Manuela Ochoa

¿Quién era Pedro Cadahía?

El novio y prometido de Manuela Ochoa tenía un perfil en redes sociales con muchso menos seguidores, siendo su cuenta de Instagram privada. En su perfil de LinkedIn se puede leer que era Analista sénior de fusiones y adquisiciones en Forvis Mazars.

Por su parte, Manuel Ochoa Gómez-Acebo es una creadora de contenido e influencer con casi 57.000 seguidores en Instagram y 278.900 en TikTok. En sus publicaciones habla de viajes, comida, gastronomía y estilo de vida.

