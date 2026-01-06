Muere a los 23 años por fibrosis quística la "streamer" y "vtuber" Illy: "Quiero ser un árbol"

La comunidad gamer y de creación de contenido está de luto tras conocerse el fallecimiento de Illy, streamer y vtuber muy querida en redes sociales, que ha muerto a los 23 años. La joven, que había hablado abiertamente de su delicado estado de salud, falleció a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad que padecía, según confirmó su entorno más cercano en los primeros días del nuevo año.

La noticia fue comunicada por su amigo y compañero Drumsy, quien explicó que Illy murió durante la semana de Navidad. El anuncio provocó una oleada de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido, que quisieron rendirle homenaje y destacar la huella personal y emocional que dejó en quienes la seguían desde hacía años.

¿Qué significa ser vtuber?

Ser vtuber implica crear contenido en plataformas como Twitch o YouTube utilizando un avatar virtual en lugar de mostrar la imagen real del creador. Estos avatares, normalmente personajes animados de estilo anime o cartoon, se mueven y expresan en tiempo real gracias a programas de captura facial y de movimiento que reproducen los gestos, la voz y, en algunos casos, el cuerpo del streamer.

Este formato permite a los creadores mantener el anonimato, desarrollar una identidad artística propia y conectar con su audiencia a través de un personaje con una personalidad definida. En el caso de Illy, su avatar era una herramienta creativa y una parte fundamental de su identidad digital y de su vínculo con la comunidad, hasta el punto de que ella misma expresó su deseo de que ese personaje continuara como símbolo de concienciación y lucha contra la enfermedad tras su fallecimiento.

Sus últimos deseos y el legado que quiso dejar

Consciente de la evolución de su enfermedad, Illy dejó por escrito cuáles eran sus deseos finales. En agosto de 2025 impulsó una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de mejorar su calidad de vida y cumplir una lista de sueños pendientes. Entre ellos figuraban asistir a convenciones, hacer cosplay, organizar una gran fiesta o visitar un parque temático, además de grabar vídeos junto a sus amigos, su madre y otros vtubers a los que admiraban.

La joven también fue muy clara sobre lo que no quería cuando llegara su hora, ella rechazaba la idea de un funeral tradicional y expresaba su deseo de "convertirse en un árbol". Asimismo, planteó la creación de una fundación con su nombre y dejó organizado el destino de sus pertenencias: desde donar su equipo médico a quien lo necesitara, hasta repartir objetos personales entre sus seres queridos y destinar su dinero a causas solidarias.

Incluso decidió que el personaje virtual con el que realizaba directos continuara como símbolo en la lucha contra la enfermedad, destinando los beneficios de su merchandising a asociaciones relacionadas.

Qué es la fibrosis quística?

La fibrosis quística es una enfermedad genética y crónica que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos como el páncreas, el hígado o el aparato digestivo. Se produce por una alteración en un gen que regula el movimiento de la sal y el agua en las células, lo que provoca la acumulación de una mucosidad espesa y pegajosa en distintos órganos del cuerpo.

Esta acumulación dificulta la respiración, favorece infecciones pulmonares frecuentes y genera problemas para absorber correctamente los nutrientes de los alimentos, lo que puede derivar en desnutrición y otros trastornos. Aunque en la actualidad existen tratamientos que ayudan a mejorar la calidad y la esperanza de vida de los pacientes, la fibrosis quística no tiene cura y requiere un seguimiento médico constante y cuidados diarios.