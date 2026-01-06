Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Streamer

Muere a los 23 años por fibrosis quística la "streamer" y "vtuber" Illy: "Quiero ser un árbol"

Escribió sus últimos deseos y el legado que quiso dejar antes de morir

Vtuber Dizzy Illy

Vtuber Dizzy IllyYouTube @illythedizzy

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

La comunidad gamer y de creación de contenido está de luto tras conocerse el fallecimiento de Illy, streamer y vtuber muy querida en redes sociales, que ha muerto a los 23 años. La joven, que había hablado abiertamente de su delicado estado de salud, falleció a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad que padecía, según confirmó su entorno más cercano en los primeros días del nuevo año.

La noticia fue comunicada por su amigo y compañero Drumsy, quien explicó que Illy murió durante la semana de Navidad. El anuncio provocó una oleada de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido, que quisieron rendirle homenaje y destacar la huella personal y emocional que dejó en quienes la seguían desde hacía años.

¿Qué significa ser vtuber?

Ser vtuber implica crear contenido en plataformas como Twitch o YouTube utilizando un avatar virtual en lugar de mostrar la imagen real del creador. Estos avatares, normalmente personajes animados de estilo anime o cartoon, se mueven y expresan en tiempo real gracias a programas de captura facial y de movimiento que reproducen los gestos, la voz y, en algunos casos, el cuerpo del streamer.

Este formato permite a los creadores mantener el anonimato, desarrollar una identidad artística propia y conectar con su audiencia a través de un personaje con una personalidad definida. En el caso de Illy, su avatar era una herramienta creativa y una parte fundamental de su identidad digital y de su vínculo con la comunidad, hasta el punto de que ella misma expresó su deseo de que ese personaje continuara como símbolo de concienciación y lucha contra la enfermedad tras su fallecimiento.

Sus últimos deseos y el legado que quiso dejar

Consciente de la evolución de su enfermedad, Illy dejó por escrito cuáles eran sus deseos finales. En agosto de 2025 impulsó una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de mejorar su calidad de vida y cumplir una lista de sueños pendientes. Entre ellos figuraban asistir a convenciones, hacer cosplay, organizar una gran fiesta o visitar un parque temático, además de grabar vídeos junto a sus amigos, su madre y otros vtubers a los que admiraban.

La joven también fue muy clara sobre lo que no quería cuando llegara su hora, ella rechazaba la idea de un funeral tradicional y expresaba su deseo de "convertirse en un árbol". Asimismo, planteó la creación de una fundación con su nombre y dejó organizado el destino de sus pertenencias: desde donar su equipo médico a quien lo necesitara, hasta repartir objetos personales entre sus seres queridos y destinar su dinero a causas solidarias.

Incluso decidió que el personaje virtual con el que realizaba directos continuara como símbolo en la lucha contra la enfermedad, destinando los beneficios de su merchandising a asociaciones relacionadas.

Qué es la fibrosis quística?

La fibrosis quística es una enfermedad genética y crónica que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos como el páncreas, el hígado o el aparato digestivo. Se produce por una alteración en un gen que regula el movimiento de la sal y el agua en las células, lo que provoca la acumulación de una mucosidad espesa y pegajosa en distintos órganos del cuerpo.

Esta acumulación dificulta la respiración, favorece infecciones pulmonares frecuentes y genera problemas para absorber correctamente los nutrientes de los alimentos, lo que puede derivar en desnutrición y otros trastornos. Aunque en la actualidad existen tratamientos que ayudan a mejorar la calidad y la esperanza de vida de los pacientes, la fibrosis quística no tiene cura y requiere un seguimiento médico constante y cuidados diarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Publicidad

Sociedad

Fallece una mujer en el incendio de una casa en Antequera

Muere una anciana de 73 años en un incendio de vivienda en Antequera (Málaga)

Vtuber Dizzy Illy

Muere a los 23 años por fibrosis quística la "streamer" y "vtuber" Illy: "Quiero ser un árbol"

Asalto al Capitolio

Efemérides de hoy 6 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de enero? 

Un venezolano, sobre la caída de Maduro
VENEZUELA

La diáspora venezolana celebra en España la caída de Maduro: "Podremos volver a vivir en nuestras calles"

Un ascensor nuevo, el 'juguete' más demandado entre las comunidades de vecinos de las zonas afectadas por la DANA
DANA

Un ascensor nuevo, el 'juguete' más pedido a los Reyes entre las comunidades de vecinos afectadas por la DANA

Eulogio Tordesillas comparte piso a los 80 años
Galicia

Compartir piso a los 80 años para combatir la soledad: “Tienes miedo a morir solo”

A Eulogio empezó a darle miedo vivir solo a sus 85 años. Gracias a un programa de convivencia de una ONG pontevedresa conoció a Juli. Él aporta hogar y apoyo económico, ella le ayuda en tareas cotidianas y le hace compañía.

Hospital San Roque Maspalomas
Canarias

Encuentra el cadáver de un bebé en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria

La mujer habría declarado que no sabía que estaba embarazada.

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Detenido en Leganés por golpear hasta la muerte a un conocido con el que había tenido disputas previas

Detenido como presunto autor de la muerte a puñetazos y patadas de un conocido con el que se había peleado otras veces en Leganés

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

La Guardia Civil investiga la violenta muerte de una mujer en Quesada como posible crimen machista

Publicidad