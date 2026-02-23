Al menos un muerto y un herido crítico tras una explosión en una empresa pirotécnica en Álava

Dos personas han resultado heridas tras una explosión en una empresa pirotécnica en Álava. Una de ellas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, ha fallecido mientras el segundo afectado ha sido trasladado a un centro hospitalario.

El incidente ha se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la localidad alavés de Lantarón. La empresa FML, dedicada a la fabricación de material pirotécnico como tracas, cohetes, antorchas o bengalas, ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

El herido, que se encuentra en estado críticocon quemaduras en al menos un 60% de su cuerpo, ha sido trasladado de urgencia en el helicóptero de Osakidetza al Hospital de Cruces en Barakaldo y permanece en la Unidad de Grandes Quemados.

El alcalde del municipio, Koldo Salbidea, se ha desplazado al lugar de la explosión y ha detallado que la deflagración se ha producido en una caseta de labor de la empresa en la que trabajan cuatro personas, el propietario y tres empleados.

Salbidea ha explicado que el incidente no ha afectado a más personas y que la situación está controlada, ya que no hay incendio en las instalaciones y asegura que los protocolos no han fallado porque la explosión no ha pasado de caseta en caseta. Por su parte, la policía sigue investigando las causas de la explosión.

