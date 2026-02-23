¿Te pueden multar por avisar de un radar o de un control? Esto dice la ley

En las carreteras españolas (y probablemente en las del resto de países) es habitual que los conductores se avisen entre sí cuando hay un radar móvil, un control de alcoholemia o un dispositivo policial. Para mucha gente se trata de un gesto de compañerismo que forma parte ya de nuestra cultura vial: ráfagas de luz a otros vehículo, mensajes en WhatsApp o Telegram o avisos en apps colaborativas como Waze o SocialDrive. Estas redes de información se han convertido en una herramienta cotidiana para miles de usuarios.

Sin embargo, no todos los avisos tienen la misma repercusión. Por ejemplo, en el caso de los controles de alcohol y drogas, alertar de su ubicación puede permitir que un conductor bajo los efectos del alcohol evite ser detectado, lo que es un riesgo para sí mismo y para el resto de usuarios de la vías. Por eso, aunque muchos lo perciben como una cortesía, la ley no siempre lo interpreta así.

La clave está en cómo se avisa, de qué se avisa y si el aviso compromete un operativo policial en curso.

¿Avisar de un radar conlleva multa? Qué dice la ley y qué métodos se pueden utilizar

La normativa española distingue de un modo muy claro entre avisar de un radar fijo, cuya ubicación es pública y está publicada por la DGT, y avisar de un control policial en marcha. El primer caso es legal; el segundo puede ser sancionable.

Avisar con ráfagas de luz está prohibido. El Reglamento General de Circulación sanciona el uso indebido de las luces cuando puede deslumbrar a otros conductores. La multa es de 100 euros .

El Reglamento General de Circulación sanciona el uso indebido de las luces cuando puede deslumbrar a otros conductores. La multa es de . Avisar por redes sociales o mensajes . Puede ser ilegal si se trata de un control de alcoholemia, drogas o un operativo policial activo ya que estos avisos pueden obstaculizar la labor policial y poner en riesgo la seguridad vial.La base jurídica está en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana . En el artículo 36.23 se sanciona la difusión de información que pueda comprometer el éxito de una operación o poner en peligro a los agentes. Las multas oscilan entre 601 y 30.000 euros .

. Puede ser ilegal si se trata de un control de alcoholemia, drogas o un operativo policial activo ya que estos avisos pueden y poner en riesgo la seguridad vial.La base jurídica está en la . En el artículo 36.23 se sanciona la difusión de información que pueda comprometer el éxito de una operación o poner en peligro a los agentes. Las multas oscilan entre . Apps (Waze, SocialDrive, RadarBot, etc). Estas aplicaciones son legales siempre que la información se obtenga de forma lícita ya sea mediante observación directa o datos públicos. Eso sí, está prohibido usar el móvil mientras se conduce , lo que supone multas de 200 euros y 6 puntos de carné .

Estas aplicaciones son legales siempre que la información se obtenga de forma lícita ya sea mediante observación directa o datos públicos. Eso sí, está prohibido , lo que supone multas de . Detectores e inhibidores de radar. Aquí hay excepciones. Mientras que los avisadores son legales, ya que informan de radares fijos publicados por la DGT, los detectores e inhibidores son ilegales. Los primeros implican multas de 400 euros y 3 puntos de carné, los segundos llegan a alcanzar los 6.000 euros de multa y 6 puntos de carné. Ojo, si te han instalado el inhibidor en un taller, este podría enfrentarse a sanciones de hasta 30.000 euros

Finalmente, el resumen de todo esto es que avisar de un radar fijo es legal, pero alertar de un control policial en tiempo real puede considerarse una forma de facilitar que un infractor evite ser detectado, es decir, es ilegal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.