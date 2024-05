Muere un hombre tras un tiroteo en Barcelona y los Mossos buscan al autor de los disparos

Muere un hombre tras un tiroteo en el distrito de Sant Martí (Barcelona) sobre las 17.00 horas. Un individuo ha abierto fuego este sábado cerca del recinto donde se celebra la Feria de Abril en Barcelona, donde hace unos días estuvo el presidente del Gobierno.

Un hombre ha abierto fuego en la Rambla Prim de la capital catalana con la calle Llull. Ha disparado contra una persona, provocándole diversas heridas. Los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar rápidamente y atendieron a la víctima. Aunque cuando los sanitarios llegaron la persona seguía con vida, finalmente acabó falleciendo por los impactos de bala.

Huye el autor de los disparos

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre el suceso que ha ocurrido este sábado en Barcelona y buscan al autor del disparo, que ha huido de la zona en dirección al barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Los agentes han emitido un comunicado sobre el suceso:

"Agentes de la Policía de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Barcelona investigan la muerte de un hombre que se ha producido esta tarde en la Rambla Prim, en el distrito de Sant Martí, Barcelona. Alrededor de las 17.30 horas los Mossos d'Esquadra fueron requeridos para dirigirse a dicha calle ya que habría una persona estirada en el suelo herida grave, presuntamente por arma de fuego. Al llegar al sitio, junto con el SEM, han constatado los hechos y la muerte de un hombre. La DIC de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, para esclarecer los hechos", reza la nota de los Mossos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reapareció por sorpresa hace unos días en la Feria de Abril de Barcelona. Lo hizo después de unos días que se tomó para "reflexionar" si seguía o no en el cargo -el lunes finalmente dijo que sí seguía como jefe del Ejecutivo-. Una visita que no figuraba en la agenda del Gobierno y que no fue de buen gusto para todos. Algunos de los presentes han aprovechado la situación para increpar al socialista: "¿Vas a ir mañana a trabajar? ¿O te vas a quedar durmiendo en tu casa otra vez?"

Tiroteo en la Mina

A principios de abril un tiroteo ocurrió a plena luz del día en el barrio de la Mina, en Barcelona. Los médicos atendieron a una mujer que había recibido un disparo, aunque los vecinos aseguraron que ella no estaba implicada en el tiroteo.

Los disparos fueron grabados en video por varios vecinos. En las imágenes se pueden escuchar hasta 6 detonaciones y como corren para protegerse de los disparos. Varias patrullas policiales acudieron al lugar tras recibir los avisos y los Mossos abrieron una investigación para esclarecer el caso.

