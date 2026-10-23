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Muere un hombre y una mujer resulta herida al chocar su motocicleta contra una cabra en Gualchos, Granada

El accidente ocurrió en la carretera N-340, a la altura del kilómetro 347, y la mujer fue trasladada al Hospital Santa Ana.

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Un hombre de 51 años ha fallecido y una mujer de 60 ha resultado herida después de que la motocicleta en la que viajaban chocara contra una cabra en la carretera N-340, a la altura de Gualchos, en Granada.

El accidente tuvo lugar este jueves 22 de octubre, poco antes de las 20:00 horas, en el kilómetro 347 de la vía, en sentido Gualchos. Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, una llamada alertó del siniestro y puso en marcha el dispositivo de asistencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la carretera para atender la situación.

Como consecuencia del impacto, el hombre perdió la vida. Por su parte, la mujer fue trasladada al Hospital Santa Ana para recibir atención médica.

Accidente al ver una araña

Hace un año, una conductora de 72 años provocó un accidente de tráfico en la calle Joan Miró, en el barrio de Porto Pi, en Palma, después de asustarse al ver una araña dentro de su coche. Según informó la Policía Local, la mujer se sobresaltó al ver al animal y dio un volantazo que le hizo perder el control del vehículo.

Su coche chocó contra otro turismo y tres motocicletas que estaban correctamente aparcadas en la calle. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, solamente daños materiales: cuatro vehículos estacionados, más el coche de la conductora.

Noticias de hoy, jueves 22 de octubre de 2026

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