¿Es peor el cambio de hora de marzo o el de octubre para el cuerpo?

En la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, habrá que cambiar una vez más los relojes: a las 3:00 de la mañana se retrasarán para marcar las 2:00, salvo en Canarias que tendrá lugar a las 2:00 (y cambiarán a la 1:00). Este cambio horario está recogido en el BOE del 15 de marzo de 2022 y su aplicación está recogida hasta 2026.

Debido a que esa norma abarca cuatro años, la opinión pública suele debatir de manera recurrente sobre si esta medida debería modificarse o eliminarse.

Se cuestiona si el objetivo perseguido con este cambio (ahorro energético) es real y si compensa la logística que afecta a todo el país. Además, en los últimos años, cada vez son más las personas que afirman que avanzar o atrasar la hora influye en la salud.

¿Qué cambio de hora es peor para el organismo?

La península ibérica se encuentra en el huso horario UTC + 0. Es decir, ese es el horario solar «natural» según la longitud del meridiano de Greenwich, que atraviesa directamente Castellón, Zaragoza y Huesca. Sin embargo, desde el año 1940, España continental (y Baleares) tiene el horario UTC + 1 (hora central europea, CET), y durante el horario de verano pasa a UTC + 2 (CEST).

Esto quiere decir que, en invierno nos encontramos una hora adelantados respecto al sol y en verano llegamos a ir dos horas adelantados. En definitiva, tenemos una desincronización de hasta dos horas entre el reloj social y el reloj biológico.

Esta diferencia de hasta dos horas nos afecta en el día a día.

Qué notamos en el cuerpo con el cambio de hora

De hecho, el sueño, la secreción hormonal, la temperatura corporal o el estado de alerta están sincronizados principalmente por la luz natural, por lo que el desfase horario motiva que no tengamos las condiciones más favorables para desarrollar nuestras rutinas.

Por otro lado, la alternancia de horario pueden aumentar temporalmente el riesgo de determinados problemas de salud. Muchos estudios recogen problemas cardiovasculares, psicológicos y alteraciones del sueño asociados al cambio del horario estándar al horario de verano. Por no hablar de su impacto en accidentes de tráfico y en la concentración de los jóvenes.

Pero, ¿cuál es el horario que más afecta nuestro bienestar? El horario de verano, al retrasar el amanecer y aumentar la exposición a la luz en las horas de descanso, tiende a desplazar los ritmos circadianos dificultando el inicio del sueño y reduciendo el descanso nocturno.

De este modo, si se elimina el cambio de hora, la mejor opción sería mantener permanentemente el horario estándar o de invierno. Así se mejorará la calidad del sueño, el rendimiento cognitivo y el bienestar general de la población.