Efemérides de hoy 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de octubre?

El 23 de octubre de 1991, Mako Komuro, antes princesa de la Casa Imperial de Japón. Es hija del príncipe heredero Fumihito, hermano menor del emperador Naruhito, y primera nieta de los entonces emperadores Akihito y Michiko. Siguiendo los ritos tradicionales de la dinastía Yamato, su abuelo encomendó la creación de una espada ritual de protección en el momento en el que nació.

Acudió a la Universidad Internacional Cristiana de Tokio para estudiar Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural; fue ahí donde conocería a Kei Komuro, de quien se enamoraría. Debido a la Ley de la Casa Imperial de 1947, las mujeres de la familia imperial que decidan contraer matrimonio con alguien no perteneciente a la realeza perdían automáticamente sus títulos y funciones. Poco le importó el estatus de plebeyo de Kei: Mako se casaría con él el 26 de octubre de 2021.

Tras la boda, la pareja se mudó a Nueva York, escapando de la presión de la prensa nipona. Además, la exprincesa rechazó la dote estatal de 140 millones de yenes a la que tenía derecho por ley al abandonar la familia imperial

Un 23 de octubre, pero de 1520, Carlos I es nombrado soberano del Sacro Imperio Romano Germánico con tan solo 20 años. El hijo de Felipe I y Juana I de Castilla, nieto de los Reyes Católicos, consiguió así coronarse como rey de los Romanos, título que le concedía la potestad para gobernar el imperio. No sería hasta diez años después cuando el papa Clemente VII le concedería el título de emperador; era necesario que el pontífice que le unciera para que su llegada al trono fuera oficial, pero a causa de las guerras italianas e inestabilidad la ceremonia se tuvo que postergar.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de octubre?

1915.- Miles de mujeres recorren la Quinta Avenida de Nueva York para pedir el voto femenino.

1940.- Segunda Guerra Mundial: Franco se entrevista con Hitler en Hendaya (Francia).

1977.- El presidente catalán Josep Tarradellas pronuncia la famosa frase "Ja soc aqui" (ya estoy aquí) desde el balcón de la Generalitat catalana, tras su regreso del exilio.

1989.- Se proclama la nueva República de Hungría eliminando el término "popular", lo que pone fin al Estado comunista implantado en 1948.

1991.- Termina la guerra civil en Camboya tras 12 años con la firma del Tratado de Paz en París entre las autoridades pro vietnamitas de Phnom Penh y la guerrilla

1992.- Los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, llegan a Pekín, en la primera visita de la Casa Imperial nipona a China en 2.000 años.

1999.- Giulio Andreotti, siete veces primer ministro italiano, es absuelto por un tribunal de Palermo de formar parte de la mafia por falta de pruebas.

2004.- China celebra en un estadio de Shanghái su primera corrida de toros.

2009.- EE. UU. solicita formalmente a Suiza la extradición de Roman Polanski por un proceso penal pendiente desde 1977 en el que está acusado de abusos sexuales a una menor.

2023.- Científicos españoles diseñan una proteína artificial capaz de degradar los microplásticos de las botellas, afirma un estudio que publica Nature Catalysis.

2025.- El papa y el rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina, 500 años después de la reforma anglicana.

¿Quién nació el 23 de octubre?

1940.- Edson Arantes Do Nascimiento, "Pelé", futbolista brasileño.

1954.- Ang Lee, director de cine y guionista cineasta taiwanés.

1972.- Kate del Castillo, actriz mexicana.

1976.- Ryan Reynolds, actor canadiense.

1962.- Carmelo

1986.- Emilia Ckarke, actriz británica.

1998.- Amandla Stenberg, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 23 de octubre?

1872.- Théophile Gautier, literato francés.

2011.- Marco Simoncelli, piloto de motociclismo italiano.

2016.- Pete Burns, músico y cantante británico.

2019.- Santos Juliá, historiador español.

2020.- Antonio Beneyto, escritor, pintor y escultor español.

2021.- Alfredo Díez Nieto, compositor, músico y pianista cubano.

2022.- Adriano Moreira, político y académico portugués.

¿Qué se celebra el 23 de octubre?

Hoy, 23 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Comida en Lata.

Horóscopo del 23 de octubre

Los nacidos el 23 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre, se celebra san Juan de Capistrano.