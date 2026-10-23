Llega el momento de retrasar los relojes, en la madrugada del domingo a las 3:00h serán las 2:00h

Muchas personas ya están preguntando eso de: "¿cuándo se cambia la hora?" Y es que un año más, con el final de octubre vuelve el momento de retrasar el reloj. Va a amanecer antes y va anochecer antes.

Retrasamos una hora el reloj y como era de esperar no nos ponemos de acuerdo. A muchos les da igual el cambio. El nuevo horario reduce el sol por la tarde, la noche llega antes, y eso a la mayoría no les gusta. Para otros es mejor, es invierno y prefieren tener el horario adaptado.

En teoría este cambio se realiza para un ahorro energético. Los cambios horarios tanto de verano como invierno se establecieron en los años 70. Se produce en los países de la Unión Europea. En 2031 se decidirá si continua o no. El cambio de hora es un ajuste estacional de los relojes entre el horario de verano y el horario de invierno.

En España, el próximo será el 25 de octubre de 2026, cuando a las 3:00 h. serán las 2:00 h. La Unión Europea mantiene este sistema hasta el 2031. En España se cambia la hora dos veces al año. El último domingo de marzo comienza el horario de verano y el último domingo de octubre se recupera el horario de invierno.

En 2026, el primer cambio tuvo lugar el 29 de marzo y el segundo tendrá lugar el domingo 25 de octubre. La medida genera debate por sus efectos sobre el sueño. Y con dudas dudas sobre el ahorro energético que produce actualmente. Aunque el Parlamento Europeo respaldó en 2019 acabar con los cambios estacionales, los Estados miembros todavía no han aprobado definitivamente la propuesta. Por tanto, la normativa vigente sigue obligándolos a cambiar la hora.

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