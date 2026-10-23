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VUELVE EL HORARIO DE INVIERNO

Llega el momento de retrasar los relojes, en la madrugada del domingo a las 3:00h serán las 2:00h

El próximo fin de semana. La noche del sábado al domingo, volvemos al horario de invierno. A las 3 de la madrugada serán las 2. Desde entonces amanecerá antes y será de noche antes. En teoría es una medida tomada en los años 70 para reducir el gasto energético y se realiza en los países de la Unión Europea. Esta medida parece que no nos convence o gusta a todos.

Cambio de hora octubre 2022: ¿a qué hora es y cuándo se cambia el reloj al horario de invierno?

En la noche del Sábado a las 03.00 serán las 02,00

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Ángel Pinto
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Muchas personas ya están preguntando eso de: "¿cuándo se cambia la hora?" Y es que un año más, con el final de octubre vuelve el momento de retrasar el reloj. Va a amanecer antes y va anochecer antes.

Retrasamos una hora el reloj y como era de esperar no nos ponemos de acuerdo. A muchos les da igual el cambio. El nuevo horario reduce el sol por la tarde, la noche llega antes, y eso a la mayoría no les gusta. Para otros es mejor, es invierno y prefieren tener el horario adaptado.

En teoría este cambio se realiza para un ahorro energético. Los cambios horarios tanto de verano como invierno se establecieron en los años 70. Se produce en los países de la Unión Europea. En 2031 se decidirá si continua o no. El cambio de hora es un ajuste estacional de los relojes entre el horario de verano y el horario de invierno.

En España, el próximo será el 25 de octubre de 2026, cuando a las 3:00 h. serán las 2:00 h. La Unión Europea mantiene este sistema hasta el 2031. En España se cambia la hora dos veces al año. El último domingo de marzo comienza el horario de verano y el último domingo de octubre se recupera el horario de invierno.

En 2026, el primer cambio tuvo lugar el 29 de marzo y el segundo tendrá lugar el domingo 25 de octubre. La medida genera debate por sus efectos sobre el sueño. Y con dudas dudas sobre el ahorro energético que produce actualmente. Aunque el Parlamento Europeo respaldó en 2019 acabar con los cambios estacionales, los Estados miembros todavía no han aprobado definitivamente la propuesta. Por tanto, la normativa vigente sigue obligándolos a cambiar la hora.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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