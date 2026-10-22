La Guardia Civil registra una ONG y detiene a dos ceutíes acusados de repartir sprays de gas pimienta a los migrantes

Agentes de la Guardia Civil han registrado este jueves dos naves de una ONG que presuntamente repartía sprays de gas pimienta a los migrantes. La actuación de los agentes se ha saldado con dos personas detenidas.

Por otro lado, y a pesar del desmantelamiento de los asentamientos ilegales en las playas y de los retornos que ya se han producido a Marruecos, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insiste en que la ciudad sigue lejos de recuperar la normalidad. Así lo afirmó este miércoles en el programa de antena 3 'La mesa'.

15.000 migrantes, según el gobierno autonómico

Vivas asegura que todavía permanecen en Ceuta alrededor de 15.000 personas de las que llegaron durante la entrada masiva, entre los días 30 y 31 de julio, y que, por tanto, "de normalidad nada". El Presidente ha querido reflejar con cifras el impacto que está teniendo la crisis migratoria en la ciudad.

Aumento en la atención sanitaria

Uno de los ejemplos lo encontramos en la atención sanitaria, sobre todo en el servicio de urgencias. Según el Ministerio de Sanidad, en los centros sanitarios y hospitales las asistencias se han duplicado, con una media de 120 inmigrantes atendidos al día. Además, el gobierno autonómico asegura que, desde el año pasado, se ha incrementado hasta el 400%.

Pérdidas económicas millonarias

La Cámara de Comercio de Ceuta cifra unas pérdidas económicas de entre 65,55 y 74,34 millones de euros hasta el 30 de septiembre. El equivalente, según Vivas, a perder alrededor de un millón de euros al día. Algunos comerciantes explican que llevan semanas sin vender productos, que sus tiendas están vacías y definen su situación económica como una "ruina".

Más conflictos y altercados

Los altercados y conflictos en la calle también están pasando factura. Los incidentes se producen sobre todo por las noches y, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la delincuencia se ha incrementado un 60%. También lo han hecho las llamadas a emergencias que han aumentado casi un 200%.

Nuevos pisos patera

Esta mañana la Policía Nacional ha desmantelado un nuevo piso patera. Dentro del inmueble vivían 74 migrantes en situación irregular, 10 de ellos menores. Estaban alojados en condiciones de hacinamiento y precariedad, sometidos a distintas formas de intimidación, violencia y explotación.

El operativo se ha saldado con la detención de un ciudadano ceutí como principal responsable de una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración y otras actividades delictivas.

La intervención policial ha tenido lugar en el Barrio del Príncipe de Ceuta, en una zona de especial complejidad. A las dificultades derivadas de la ubicación del inmueble se ha sumado la peligrosidad atribuida a la organización criminal, cuyos integrantes cuentan con numerosos antecedentes policiales.