Noticias de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

La tierra ha vuelto a temblar, esta vez en el Tibet donde un seísmo ha dejado 16 fallecidos y decenas de heridos. Además hay 300 viviendas derrumbadas.

Pedro Sánchez más optimista

Pedro Sánchez se ha mostrado optimista en una entrevista de la televisión pública. Ha vuelto a defender la inocencia de los suyos, Begoña Gómez y David Sánchez, ha hablado de corrupción, dice que está decepcionado con Ábalos y ha hecho un poco de autocrítica reconociendo que la gestión de la crisis migratoria de Ceuta podría haberse hecho mejor.

Las elecciones se juegan en las redes

El PP tira de Inteligencia Artificial en su campaña en redes. Los socialistas prefieren recordar lo que trae una motosierra. Y mientras tanto, los partidos apuntalan sus listas. Feijóo apuesta por Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper para acompañarle en Madrid. El Frente Amplio debate si retirar de algunas provincias su papeleta al Congreso para optimizar el voto.

Cargas policiales en Zaragoza

De nuevo, cargas policiales, esta vez durante una protesta en Zaragoza. Insultos cruzados y lanzamiento de objetos. Escenas que se llevan repitiendo a lo largo de la semana en distintas ciudades de España.

Terremoto en el Tibet

Terremoto de magnitud 7 en el Tibet con setenta heridos, y hasta el momento, 16 personas fallecidas. Esta es la imagen de varias cámaras de seguridad que han captado el momento del temblor. Cientos de personas, como ven, han pasado la noche en la calle después de que haya habido varias réplicas en las últimas horas. Según las autoridades, más de 300 casas se han derrumbado. Los servicios de emergencia siguen buscando gente atrapada entre los escombros.