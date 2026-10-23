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Noticias de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 23 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

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La tierra ha vuelto a temblar, esta vez en el Tibet donde un seísmo ha dejado 16 fallecidos y decenas de heridos. Además hay 300 viviendas derrumbadas.

Pedro Sánchez más optimista

Pedro Sánchez se ha mostrado optimista en una entrevista de la televisión pública. Ha vuelto a defender la inocencia de los suyos, Begoña Gómez y David Sánchez, ha hablado de corrupción, dice que está decepcionado con Ábalos y ha hecho un poco de autocrítica reconociendo que la gestión de la crisis migratoria de Ceuta podría haberse hecho mejor.

Las elecciones se juegan en las redes

El PP tira de Inteligencia Artificial en su campaña en redes. Los socialistas prefieren recordar lo que trae una motosierra. Y mientras tanto, los partidos apuntalan sus listas. Feijóo apuesta por Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper para acompañarle en Madrid. El Frente Amplio debate si retirar de algunas provincias su papeleta al Congreso para optimizar el voto.

Cargas policiales en Zaragoza

De nuevo, cargas policiales, esta vez durante una protesta en Zaragoza. Insultos cruzados y lanzamiento de objetos. Escenas que se llevan repitiendo a lo largo de la semana en distintas ciudades de España.

Terremoto en el Tibet

Terremoto de magnitud 7 en el Tibet con setenta heridos, y hasta el momento, 16 personas fallecidas. Esta es la imagen de varias cámaras de seguridad que han captado el momento del temblor. Cientos de personas, como ven, han pasado la noche en la calle después de que haya habido varias réplicas en las últimas horas. Según las autoridades, más de 300 casas se han derrumbado. Los servicios de emergencia siguen buscando gente atrapada entre los escombros.

Efemérides de hoy 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de octubre?

Efemérides de hoy 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de octubre?

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Sociedad

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Antena 3 Noticias

Un incendio calcina cinco vehículos en un aparcamiento de Leganés

Cambio de hora octubre 2022: ¿a qué hora es y cuándo se cambia el reloj al horario de invierno?

Llega el momento de retrasar los relojes, en la madrugada del domingo a las 3:00h serán las 2:00h

Cómo afecta el horario de invierno y el cambio de hora a nuestra salud
Cambio de hora

¿Es peor el cambio de hora de marzo o el de octubre para el cuerpo?

Efemérides de hoy 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de octubre?

Dos agentes de la Guardia Civil junto al vehículo policial
Crisis en Ceuta

La Guardia Civil registra una ONG y detiene a dos ceutíes acusados de repartir sprays de gas pimienta a los migrantes

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, asegura que "existe el riesgo de que la falta de normalidad se convierta en la nueva normalidad".

Colegio afectado por un brote de meningitis en El Hierro
Meningitis

Tres niños hospitalizados por un brote de meningitis en un colegio de El Hierro

El brote ha obligado a suspender las clases presenciales en el centro escolar.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Los mossos investigan una presunta agresión a un niño de 11 años en un colegio de Lleida

mujer escuchando música

Camisetas para sentir la música a través de pulsos eléctricos: la tecnología que acerca la música a las personas con discapacidad sensorial

VÍDEO: denunciados dos conductores por conducción temeraria que casi acaba en choque frontal

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