Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Publicidad

Ancianos congelador

Dos ancianos atrapados en un congelador | Antena3 Noticias

Temporal

Vídeo: Rescatan a dos ancianos atrapados en un congelador durante las inundaciones de Tarragona

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones enVillallop, dejando a dos personas mayores atrapadas dentro de un congelador.

Ángel Granero
Publicado:

En Tarragona, la intensa lluvia de las últimas horas han provocado graves inundaciones en la zona de Villallop.

El desbordamiento a las dos personas mayores que tuvieron que ser rescatadas tras haberse refugiado dentro de un congelador para evitar ser arrastradas por el agua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

antena3noticias.com» Sociedad