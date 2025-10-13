Publicidad
Temporal
Vídeo: Rescatan a dos ancianos atrapados en un congelador durante las inundaciones de Tarragona
Las fuertes lluvias han provocado inundaciones enVillallop, dejando a dos personas mayores atrapadas dentro de un congelador.
En Tarragona, la intensa lluvia de las últimas horas han provocado graves inundaciones en la zona de Villallop.
El desbordamiento a las dos personas mayores que tuvieron que ser rescatadas tras haberse refugiado dentro de un congelador para evitar ser arrastradas por el agua.
