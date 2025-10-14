Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 14 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 14 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La firma de la paz para Gaza, o el temporal de lluvias en España, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 14 de octubre de 2025.

Paz en Gaza

La paz en Gaza ya está en marcha. Donald Trump vuela de regreso a Washington tras su baño de masas en una cumbre hecha a su medida. 20 líderes mundiales le han acompañado. En la foto de familia que queda para la historia no están ni Israel ni Hamás. Ahora llega la hora de poner en marcha lo pactado.

Lluvias

La inestabilidad permanece hoy en la península y Baleares debido a la influencia de una masa fría en altura sobre el este peninsular. Aunque parece que lo peor ya ha pasado, sigue habiendo avisos. Aviso naranja en varios puntos de Castellón y Tarragona, por lo que se sigue pidiendo extrema prudencia. Lo peor se espera en las Islas Baleares, que también se encuentra en aviso naranja por fuertes lluvias.

Corona 8 tresmiles 48 horas con su corazón trasplantado: "Mi objetivo es visibilizar y agradecer"

Santiago López

Nace Jordi Cruz

Efemérides de hoy 14 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

Ancianos congelador

Vídeo: Rescatan a dos ancianos atrapados en un congelador durante las inundaciones de Tarragona

Imagen de archivo del periodista Luis Ángel de la Viuda
Periodista

Muere el periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años

Los jubilados italianos en el extranjero tendrán que presentar una "prueba de vida" para cobrar la pensión
Economía

Un experto en longevidad: "El año más peligroso de la vida adulta es el de la jubilación"

Vecino hombre fallecido
VALENCIA

El vecino que descubrió al hombre muerto hace 15 años: "Encontraron palomas muertas, suciedad, estaba en los huesos"

El hombre, que tendría hoy 86 años, había fallecido hace 15. Un vecino lo ha descubierto porque se estaba filtrando agua desde su piso.

Santiago López
Trasplantes

Corona 8 tresmiles 48 horas con su corazón trasplantado: "Mi objetivo es visibilizar y agradecer"

Santiago López Chao comenzó su reto sin saber cuantos picos iba a lograr conquistar. "La intención era ver cómo me iba sintiendo", dice. Acabaron siendo 8 en menos de dos días.

Arrecife de coral

Los arrecifes de coral se encuentran en un "punto de no retorno" por el calentamiento global

Reyes Rigo en el aeropuerto de Barajas tras su retención en Israel

Regresan Reyes Rigo y los últimos integrantes españoles de la flotilla retenidos por Israel

Cubas de agua potable

La DANA Alice deja sin agua potable a más de 100.000 personas en Murcia

