Noticias de hoy, martes 14 de octubre de 2025

La firma de la paz para Gaza, o el temporal de lluvias en España, entre las noticias que marcan la jornada hoy, martes 14 de octubre de 2025.

Paz en Gaza

La paz en Gaza ya está en marcha. Donald Trump vuela de regreso a Washington tras su baño de masas en una cumbre hecha a su medida. 20 líderes mundiales le han acompañado. En la foto de familia que queda para la historia no están ni Israel ni Hamás. Ahora llega la hora de poner en marcha lo pactado.

Lluvias

La inestabilidad permanece hoy en la península y Baleares debido a la influencia de una masa fría en altura sobre el este peninsular. Aunque parece que lo peor ya ha pasado, sigue habiendo avisos. Aviso naranja en varios puntos de Castellón y Tarragona, por lo que se sigue pidiendo extrema prudencia. Lo peor se espera en las Islas Baleares, que también se encuentra en aviso naranja por fuertes lluvias.

