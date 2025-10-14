Efemérides de hoy 14 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de octubre?

El 14 de octubre de 1976, nace Jordi Cruz, presentado, locutor y actor de doblaje. Su participación en el mundo de la televisión acompañó a toda una generación de televidentes. Destacó como conductor de varios programas de contenido juvenil e infantil, tales como: Club Disney, Art Attack y Megatrix (en Antena 3 Televisión), entre otros. En este último compartiría pantalla con Natalia Rodríguez, con quien durante dos temporadas realizarían divertidos reportajes educativos y trucos de magia acompañados de bromas. Uno de los puntos fuertes de Jordi Cruz siempre fue la locución, una cualidad que le sirvió para dar el salto a la radio e incluso atreverse al doblaje. Llegó a interpretar tres personajes: Flick, de Hormigas (2001) y los gemelos Weasley de la saga Harry Potter, actuaciones tan memorables que aún siguen siendo recordadas por los fans de ambas franquicias. Cruz volvería a Atresmedia en 2020 en el reality show 'Top Gamers Academy' en Neox, un programa que tenía como jurados a varios de los streamers y youtubers más influyentes de internet.

Un 14 de octubre, pero de 2006, la empresa japonesa de tecnología Sony saca a la venta la PSP-3000 en Estados Unidos. Esta videoconsola es una versión mejorada de la serie de hardwares portátiles de Playstation, contando con actualizaciones en pantalla, procesador, resolución y memoria interna. La línea PSP forma parte de la séptima generación de consolas de videojuegos y es la décimo primera más vendida en todo el mundo. Entre su catálogo más destacado de juegos podemos encontrar clásicos como 'God of War: Ghost of Sparta', 'Grand Theft Auto: Vice City Stories' o el 'Persona 3 Portable'.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de octubre?

1888.- Se filma la primera película de la historia del cine, 'La escena del jardín de Roundhay' (Francia), que dura menos de dos segundos.

1917.- Uruguay gana su segunda Copa de América, en partido celebrado en Montevideo.

1944.- Segunda Guerra Mundial: el general Rommel se suicida a instancias de Hitler, acusado de participar en un complot contra él.

1951.- Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.

1962.- Comienza la crisis de los misiles, después de que un avión espía estadounidense fotografiara y descubriera rampas de misiles rusos en Cuba.

1964.- El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta para eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.

1981.- Hosni Mubarak asume la presidencia de Egipto.

1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión, con la que se crea el segundo mayor banco del mundo en activos.

2003.- Las empresas ACS y Dragados aprueban la fusión para crear la mayor constructora española y la tercera de Europa.

2005.- Comienza en Salamanca la XV Cumbre Iberoamericana, bajo la presidencia de los Reyes de España.

2011.- Apple lanza el iPhone 4S, el primero sin Steve Jobs.

¿Quién nació el 14 de octubre?

1784.- Fernando VII, rey español.

1873.- José Serrano, compositor de zarzuelas español.

1890.- Dwight Eisenhower, militar y expresidente de los EE. UU.

1939.- Ralph Lauren, diseñador de moda estadounidense.

1941.- Roger Taylor, tenista británico.

1949.- Cristina García Rodero, fotógrafa.

1961.- Francisco Santos Calderón, periodista y político colombiano.

¿Quién murió el 14 de octubre?

1536.- Garcilaso de la Vega, poeta español.

1959.- Errol Flynn, actor australiano.

1987.- Rodolfo Halffter, compositor español.

1997.- Harold Robbins, escritor estadounidense.

2018.- Eduardo Arroyo, pintor español.

2023.- Gaston Ugalde, artista boliviano.

2024.- Lilly Ledbetter, activista estadounidense.

¿Qué se celebra el 14 de octubre?

Hoy, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes.

Horóscopo del 14 de octubre

Los nacidos el 14 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 14 de octubre

Hoy, 14 de octubre, se celebran los santos Calixto, Evaristo, Justo, Bernardo y Fortunato.