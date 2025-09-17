Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Salvador Illa

Illa niega pactos con Puigdemont y reclama aplicar "con agilidad" la amnistía: "Hablamos de política"

El president de la Generalitat defiende en Onda Cero que "los valores deben estar por encima de todo" ante la guerra en Gaza e Israel, insiste en que "no llegué a ningún acuerdo político" con Puigdemont y se abre a reducir la jornada laboral: "Hay condiciones económicas"

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

El President de la Generalitat, Salvador Illa. Europa Press

Publicidad

Salvador Illa ha puesto orden a su agenda política y exterior en una entrevista en 'Más de uno'. El president de la Generalitat de Cataluña aseguró que en su reunión con Carles Puigdemont "no llegué a ningún acuerdo político. Tenemos posiciones muy alejadas" y subrayó que el encuentro tuvo un sentido institucional: "La política es eso, hablar con el que no piensa como tú". En paralelo, pidió que se aplique con rapidez la ley de amnistía, defendió una posición firme ante la guerra en Gaza e Israel y se pronunció sobre financiación, lengua y jornada laboral.

Gaza e Israel: "Los valores deben estar por encima de todo"

Consultado por la participación del Barça en competiciones europeas frente a equipos israelíes, Illa respondió que "los valores deben estar por encima de todo". Amplió su reflexión con un mensaje inequívoco: "Creo que ante el genocidio que estamos viendo en Gaza, con imágenes muy duras de niños, mujeres... Los valores no deben abandonarse nunca y la defensa de los Derechos Humanos debe estar por encima de todo".

Recalcó que el cierre de la oficina en Tel Aviv "no ha tenido ninguna consecuencia" y que "la posición de mi Gobierno es no a lo que está ocurriendo en Gaza". Añadió: "El Gobierno de Cataluña no mantiene relaciones con empresas israelíes", y pidió dar voz a los israelíes contrarios a la ofensiva, distinguiéndolos de “del Gobierno de Netanyahu movido por la ira y que ha caído en un sinsentido”.

Sobre su cita con el líder de Junts, Illa explicó: "Le fui a ver porque me he reunido con todos los expresidentes de la Generalitat, es el líder político de Junts, que es la segunda fuerza del Parlament".

Remarcó que no actuó de "intermediario de nada" y situó el objetivo político: "Pedir que se aplique con agilidad la ley de amnistía que se ha ratificado por el Tribunal Constitucional". También defendió que Puigdemont pueda venir y ocupar su escaño si lo desea.

Amnistía y Supremo: "Argumento muy forzado"

Illa reiteró su petición: "Pido que se aplique con agilidad la ley de amnistía porque favorecerá a afianzar la convivencia en Cataluña". Frente a la tesis del Supremo sobre la malversación, la calificó de "argumento muy forzado, la voluntad del legislador es clara y manifiesta".

Preguntado por la negociación con Hacienda, negó un choque con María Jesús Montero: hay "trabajo complicado y complejo", pero espera un "resultado positivo". Aseguró que su Govern es leal y que no pide privilegios, sino avanzar en autogobierno. Sobre el uso del catalán (y su atención en empresas), se mostró "a favor siempre de cualquier medida que proteja al catalán, gallego y euskera", que ve como riqueza común.

En materia laboral, apostó por seguir dialogando: "Hay que seguir hablando. No comparto las posiciones radicales", aunque cree que "hay condiciones económicas para que se pueda reducir la jornada laboral".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Gobierno y el Banco de España coinciden en que la economía crecerá más de lo esperado

Antena 3 Noticias

Publicidad

España

Emiliano García-Page

Page critica delegar competencias de inmigración a Cataluña "desde motivaciones racistas" y por "minutos de legislatura"

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa niega pactos con Puigdemont y reclama aplicar "con agilidad" la amnistía: "Hablamos de política"

Feijóo y Sánchez

Feijóo dice que Sánchez "pactaría hasta con Netanyahu" y el presidente le afea que no hable de "genocidio"

Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza
GENOCIDIO

La definición de 'genocidio' divide a los políticos: usarla o no se ha vuelto una forma de posicionamiento sobre Gaza

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados
Anticorrupción

El Congreso rechaza crear una oficina anticorrupción con los votos en contra de PP, Vox y Junts

Felipe VI califica de “insoportable” la crisis humanitaria de Gaza y aboga por el diálogo y la reconciliación en Oriente Medio
Viaje de Estado

Felipe VI califica de “insoportable” la crisis humanitaria de Gaza e invoca el diálogo y la reconciliación en Oriente Medio

El rey reivindica una paz duradera durante sus primeras palabras en El Cairo

Miriam Nogueras
CATALÁN

Junts pacta con Sánchez obligar a las grandes empresas a atender en catalán a los clientes

Junts pacta con el Gobierno de Sánchez "blindar" el catalán para que los trabajadores de grandes empresas atiendan en catalán incluso fuera de Cataluña.

Alfonso Fernández Mañueco en una foto de archivo

Las elecciones de Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Personas durante la concentración contra la participación de Israel en la Vuelta

¿Puede el Gobierno impedir la participación de España en competiciones deportivas internacionales?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El TSJM ordena al Gobierno investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa

Publicidad