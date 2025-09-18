Dónde han caído los premios de la ONCE, Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 de septiembre de 2025

Este jueves 18 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 17 04 38 19 07 15. Complementario: 22. Reintegro: 8 JOKER: 0293271

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (6 aciertos) cobrará la cantidad de 4.814.180 euros, dicho boleto ha sido validado en la Administración de Loterías nº 12 de Mataró (Barcelona), situada en Riera Figuera Major, 27. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 18 41 24 27 36 35 Complementario: 02. Reintegro: 6

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 55.190 de Ourense, situado en San Ciprián, 5.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de Ávila, situada en San Millán, 2 y en la nº 17 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situada en Olaguibel, 35.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 18 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 32 - 36 - 11 - 17 - 26 37 - Sueño: 1

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en Francia. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de 300.000 euros ha sido para el número 63.611. Consignado en: Alicante, Badajoz, Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Guadalcacin (Cádiz), Castellón de la Plana (Castellón), Daimiel (Ciudad Real), Lluchmayor (Islas Baleares), Málaga (Málaga), Ceutí (Murcia), Arafo (Santa Cruz de Tenerife)

El segundo premio de la Lotería Nacional de 60.000 euros ha sido para el número 72.818. Consignado en: Banyeres de Mariola (Alicante), La Línea de la Concepción (Cádiz), Fisterra (A Coruña), Neda (A Coruña), El Casar (Guadalajara), Ezcaray (La Rioja), Logroño (La Rioja), Madrid (Madrid), Málaga (Málaga), Marbella (Málaga), Las Galletas (Santa Cruz de Tenerife), Las Américas-Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Gandía (Valencia), Rafelbunyol (Valencia), Valladolid (Valladolid).

ONCE

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 18 de septiembre, las combinaciones agraciadas con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000 euros, han sido vendidas en Santander (Cantabria), Valladolid (Valladolid) y Roquetas de Mar (Almería). En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior.

El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000 euros entre el número de combinaciones acertantes.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 18 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 19 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com