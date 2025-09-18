Cataluña
Muere con el pulmón perforado tras ser agredido en una discusión sobre perros en Lleida
La víctima tenía 65 años y ha muerto en el hospital después de 5 días luchando por su vida. Se busca al agresor.
Un vecino del barrio de Cappont, en Lleida, salió a pasear a sus perros a primera hora de la mañana. En ese momento, un hombre se enzarzó con él en una discusión sobre sus animales.
Tal fue el rifirrafe que acabó empujando a la víctima, quien a priori, se pudo levantar y se fue por su propio pie hasta su casa. Al contarlo a la familia, éstos insistieron en que fuese al hospital Aranu de Vilanova, donde se quedó ingresado por un traumatismo torácico. La fuerte caída le había provocado la fractura de varias costillas que le perforaron un pulmón.
La víctima, de 65 años, estuvo 5 días intentando luchar por su vida, pero fue empeorando y finalmente ha fallecido en la UCI de ese centro hospitalario.
La policía catalana de momento no tiene identificado al agresor pero ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
